قريباً – تطبيق جيميل يصل إلى ساعات Wear OS!

بناءً على تقرير موقع 9To5Google يبدو أن شركة جوجل تعتزم إطلاق تطبيقي جيميل والتقويم لساعات Wear OS بما في ذلك ساعة بيكسل وتش.

يُقال أن الشركة تختبر في الوقت الراهن كل من تطبيق جيميل وتطبيق التقويم على نظام Wear OS ومع ذلك فإن مصدر التقدير لم يكن متأكداً مما إذا كانت هذه التطبيقات ستسمح للمستخدمين بالقدرة على إنشاء أحداث أو رسائل بريد جديدة. ولكنه ذكر أن هذه التطبيقات قد توفر تجربة “شبه كاملة”.

على مدار الأشهر الماضية، جوجل كانت تبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين تطبيقاتها الخاصة وإصلاح المشاكل المرتبطة بها على نظام Wear OS.

حصلت العديد من تطبيقات جوجل على مجموعة لطيفة من التحسينات بما في ذلك نمط Material You وذلك يتضمن كل من تطبيق كاميرا جوجل وتطبيق Google Keep وتطبيق المتجر الرسمي.

ولكن بناءً على تقرير 9To5Google فمن الواضح أن الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق التطبيقين المعنيين لنظام Wear OS من أجل تعزيز تجربة المستخدم بشكل أفضل.

كل من تطبيق التقويم وجيميل سيشقان طريقهما إلى ساعات Wear OS

بما أن الساعات الذكية أصبحت جزءًا أساسياً من حياة المستخدمين الرقمية، فمن الواضح أنها في حاجة إلى المزيد من التطبيقات العملية والمفيدة لتحسين تجربة الاستخدام العامة.

وإذا كان مصدر هذه المعلومات صحيح، فسوف يسمح كل من تطبيق التقويم وتطبيق جيميل الإلكتروني لجميع المستخدمين بالقدرة على إنشاء الأحداث وكتابة رسائل البُرد الإلكترونية مباشرةً من على معصمهم ودون الحاجة لاستخدام هواتفهم، ما يلعب دور أساسي في توفير عمر البطارية على هواتفهم وتحسين تجربة استخدامهم مع ساعاتهم الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن جوجل تختبر أيضاً تطبيق الأخبار “Google News” من أجل طرحه للنظام ويبدو أن اهتمام جوجل المتزايد بتطبيقات نظام Wear OS أصبح واضح وجلي بعد إطلاق الشركة لساعاتها الذكية الجديدة.

في نفس الوقت من المتوقع أن تطرح جوجل تطبيق الأجندة على ساعات Wear OS والذي قد يسمح للمستخدم بإمكانية ترتيب العديد من مهامه والتخطيط استعدادًا للمهام التالية على مدار ثلاثة أيام، ولكن هذا التطبيق تحديداً سيتطلب من المستخدمين الاعتماد على مساعد جوجل الرقمي.

للأسف، في الوقت الحالي، لا يُمكن الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني على نظام Wear OS إلا من خلال موجز الإشعارات، مما يعني أنه لا يوجد صندوق بريد يوضح لك ما هي الرسائل التي تم قراءتها بالفعل. ولكون التطبيق يحتاج المزيد من العمل، اتذخت جوجل أخيراً قرارها النهائي لإصلاح هذه المعضلة وخلال وقت قريب.