أوبو تُطلق هاتف Oppo A58x – أحد أفضل الهواتف الاقتصادية هذا العام

أعلنت أوبو مؤخراً خلال مؤتمر INNO DAY 2022 عن مجموعة رائعة من التقنيات والابتكارات الحديثة والتي من بينها الطراز الجديد من وحدة المعالجة العصبية MariSilicon X لتحسين جودة الصور وشريحة MariSilicon ISP لتعزيز سرعة الإنترنت.

وليس هذا فقط، بل قدمت الشركة أيضاً الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي وهما Find N2 وكان من بينهما أول هاتف صدفي قابل للطي يحمل شعار الشركة وهو Find N2 Flip ويمكنكم معرفة جميع التفاصيل عنهما من خلال تقرير ملخص مؤتمر أوبو – الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف Find N2 القابلة للطي.

ولكن الشركة الصينية لم تتجاهل مستخدمي الفئة الاقتصادية أيضاً إذ أعلنت مؤخراً عن واحد من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية لعام 2022 وهو هاتف Oppo A58x والذي يحتوي على مواصفات مميزة ويُباع بتكلفة ميسورة للغاية. دعونا نلقي نظرة على مواصفات الهاتف بالتفصيل من خلال تقرير اليوم.

هاتف Oppo A58x هو أحدث هواتف شركة أوبو الداعمة لتقنيات شبكات الجيل الخامس 5G والذي يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية على وجه التحديد.

يمتاز الهاتف بشاشة +HD قياس 6.56 إنش بمعدل تحديث 90Hz ومدعوم بواسطة معالج ميديا تيك Dimensity 700 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام ويدعم تقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة تخزين تصل إلى 5 جيجابايت كحد أقصى.

لدينا تحفظ وحيد على قسم البرمجيات حيث أن الهاتف لا يزال يعمل بواجهة Color OS 12 المستندة على نظام أندرويد 12. ولكن بالتأكيد سيكون الهاتف مؤهل للحصول على تحديث أندرويد 13 في الوقت المناسب.

في قسم البصريات، يحتوي الهاتف على مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر بورتريه بدقة 2 ميجابكسل وفي الجانب الأمامي عدسة بدقة 8 ميجابكسل من أجل صور السيلفي.

من الميزات الإضافية بالهاتف أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A58x بالتفصيل