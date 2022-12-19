هل تتأثر بطارية الايفون بعد التحديث إلى iOS 16.2 ؟

تحديث iOS 16.2 تم إطلاقه مؤخراً لكافة المستخدمين بعد فترة طويلة من الاختبار، ويعد ذلك هو التحديث الفرعي الأكبر الذي يشهده نظام iOS 16 منذ إطلاقه الرسمي في سبتمبر الماضي.

تحديث iOS 16.2 أضاف العديد من المميزات الجديدة مثل تطبيق FreeForm الجديد لمشاركة الأفكار وتسجيل الملاحظات مع فريق العمل أو الأصدقاء وكذلك خدمة Apple Music Sing وبعض الويدجت الجديدة ودعم شبكات الجيل الخامس في الهند وغيرها.

البعض قد يكون له اهتمامات أخرى مثل تأثير هذا التحديث على أداء البطارية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ذلك الأمر تحديداً.

أداء البطارية بعد تحديث iOS 16.2

قناة iAppleBytes على اليوتيوب قامت باختبار أداء البطارية قبل وبعد التحديث إلى iOS 16.2 على عدد من إصدارات الايفون المختلفة.

إصدارات الايفون التي تم اختبارها هي ايفون 8 وايفون SE وايفون XR بالإضافة إلى ايفون 11 و 12 و 13 بعد تحديث iOS 16.1 ومقارنة النتائج بأداء بطارية الايفون مع الإصدار السابق iOS 16.1.

استخدم منظمو الاختبار أداة قياس الأداء المشهورة Geekbench لاختبار عمر البطارية، ومن أجل توحيد معايير الاختبار ، تم شحن جميع أجهزة الايفون بنسبة 100٪ ثم ضبطها عند درجة سطوع 25٪، كما تم إيقاف تشغيل السطوع التلقائي، وتوصيل الهواتف بنفس شبكة الوايفاي.

نتائج اختبار البطارية

بعد إطلاق التحديث، جاءت ردود الفعل متباينة من المستخدمين حول أداء البطارية إلا أن معظمها كان إيجابياً بشكل أو بآخر.

أظهرت اختبارات البطارية – كما نراها في الفيديو – عدم تأثر أداء البطارية في iOS 16.2 مقارنةً بالإصدار السابق iOS 16.1 والذي هو أيضاً بدوره لم يؤثر على أداء البطارية سلباً أو إيجاباً وفقاً لاختبارات أخرى.

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إذا كنت قد قمت بالتحديث إلى iOS 16 أو أي من التحديثات الفرعية اللاحقة، هل لاحظت أي تغيير في أداء البطارية؟