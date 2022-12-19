تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – تطبيقات مهمة متاحة مجاناً لفترة محدودة

في هذا العدد من سلسلة تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية نقدم عدداً من التطبيقات المختارة والتي سوف تعتمدون عليها يشكل يومي، والجيد أنها يُمكن تحميلها جميعاً مجاناً كما هي العادة، العروض المجانية قد تنتهي في أي لحظة.

تطبيق تراتيل القرآن

هو تطبيق يساعدك على الاستماع لما يزيد عن 200 قارئ بأكثر من 10 روايات مختلفة، مع إمكانية تحميل أي سورة للاستماع إليها بدون الحاجة للإنترنت!

التطبيق مجاني بالكامل وبدون أي إعلانات، مع إمكانية قوائم التشغيل للسور والتلاوات وتشغيل السور في الخلفية. التطبيق يدعم الكار-بلاي، واختصارات سيري، والتطبيقات المصغرة (الودجتس)، والمزامنة عبر الآي-كلاود وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Time Note – مفكرة زمنية

هو تطبيق يتيح لك تدوين الملاحظات وتنظيم المواعيد والدراسة والرحلات وكل خططك في شكل تسلل زمني، وإضافة النصوص والصور وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق إزالة خلفية الصور على الايفون

هو تطبيق ميزته الأساسية إزالة خلفية الصور بضغطة زر واحدة مع مزايا أخرى لتعديل الصور والكتابة عليها وإضافة التأثيرات والملصقات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Walker رفيق المشي

هو تطبيق يساعدك على الحركة والمشي إذ يقوم بعد الخطوات وحساب السعرات الحرارية التي تقوم بحرقها أثناء الحركة. التطبيق يدعم الويدجت وكذلك التزامن مع تطبيق الصحة الخاص بآبل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع لل تعارف والبحث عن زواج!



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Super ToDo’s – لتنظيم المهام

تطبيق مميز يساعدك على تنظيم المهام الخاصة بك خلال اليوم وإنشاء القوائم وترتيبها، كما يساعدك على تذكر المهام ويعطيك حيارات إضافية مثل إضافة الموقع الجغرافي وطباعة القوائم وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Contacts Backup لنسخ الأرقام احتياطياً

هو تطبيق مميز يتيح لك نسخ الأسماء والأرقام المسجلة لديك احتياطياً مع إمكانية إرسالها عبر البريد أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو رفعها على حساب الآي كلاود الخاص بك، هناك أيضاً خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي.

السعر : مجاني لفترة محدودة