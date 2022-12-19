تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة مختارة بعناية من أهم التطبيقات الجديدة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Graphite: Journal, Bucket List

تطبيق Graphite لا يأتي بفكرة جديدة إذ أن الغرض الأساسي منه هو تدوين الملاحظات الهامة ولكن بالرغم من ذلك فهو يحتوي على بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام حيث يجمع التطبيق بين وظيفة المذكرات ودفتر الملاحظات والمجلات اليومية بداخل تطبيق موحد وبالتالي لن تحتاج إلى تحميل الكثير من التطبيقات لأداء الغرض عينه.

من خلال هذا التطبيق يمكنك الاحتفاظ بجميع ذكرياتك اليومية واللحظات السعيدة أو الاحتفاظ بسجل الكتب التي قد انتهيت من قراءتها أو الأفلام التي تود مشاهدتها لاحقاً أو حتى وصفة طعام تفضلها والأمان التي ترغب بزيارتها في المستقبل. فكرة بسيطة ولكنه يؤديها بطريقة بارعة.

السعر : مجاني

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AR CAM

إذا كنت تتنقل كثيراً بحكم طبيعة عملك أو دراستك وتسافر إلى العديد من البلدان الأجنبية فمن المتوقع أن تواجه مشكلة في تحديد بعض الأسعار. ولكن ليس من الضروري أن تكون “رحالة” لتحتاج إلى تطبيق AR CAM لأن هذا التطبيق سيساعدك على تحويل جميع العملات الأجنبية إلى عملتك المحلية أو أي عملة مالية أخرى حسب اختيارك.

سيكون مفيد جداً إذا كنت تريد تحديد سعر منتج ما في مواقع البيع الإلكترونية أو ما شابه ذلك حيث كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق واختيار العملة المحلية الخاصة بك وتوجيه كاميرا الهاتف ناحية السعر على شاشة الكمبيوتر أو على لوحة معدنية أو أي شيء آخر وعلى الفور سيتم تحويل قيمة العملة الأجنبية إلى عملتك المالية الأخرى.

السعر : مجاني

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V-SAT

هل تود متابعة فعاليات نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوز الأرجنبين بكأس العالم من على هاتفك الأندرويد وبشكل مجاني؟ لا توجد أدنى مشكلة في ذلك. إليك تطبيق VSAT فهو عبارة عن خدمة بث فيديو سيتيح لك مشاهدة جميع القنوات المشفرة بشكل مجاني تماماً بما في ذلك قنوات BeinSports و FOX و BBC و SkyNews وغيرها من آلاف القنوات الأوروبية المشفرة، ولا تقلق فهو تطبيق آمن بنسبة 100% ولكن لن تجده على متجر جوجل بلاي.

ستجد التطبيق يحتوي على أقسام مختلفة مثل قسم الرياضة وقسم الدراما وقسم الترفيه والعديد من الأقسام الأخرى. لاحظ فقط أن التطبيق لا يعمل بالشكل المثالي إلا مع عدد محدود من المستخدمين المتصلين في نفس الوقت ولكن في معظم الأوقات ستجد فرصة كبيرة جداً للانضمام إلى خوادم التطبيق ومشاهدة أي محتوى تفضله بشكل مجاني تماماً خاصة وأن الخدمة مستمرة في زيادة العدد الأقصى من المستخدمين الذين يمكنهم الانضمام في نفس الوقت.

السعر : مجاني

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IRMO – AI Art Dream Studio

في عصرنا الحالي ليس من الضروري أن تكون شخصاً موهوباً في الرسم للحصول على صورة جمالية والفضل يرجع إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. تطبيق IRMO تطبيق مميز جداً سيساعدك في الحصول على أي رسمة تخطر على بالك فقط من خلال كتابة وصف عن الصورة.

على سبيل المثال يمكنك كتابة وصف “ظرافة تقرأ كتاب” أو “قرد يشاهد التلفزيون” أو “أسد يطير في الهواء” أو أي فكرة تخطر على بالك وعلى الفور سيبدأ التطبيق في تنفيذ فكرتك بالاعتماد على مجموعة الصورة المحفوظة في قاعدة بياناته وبالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI. على الرغم من أن التطبيق لا يزال جديد ويحتاج الكثير من العمل ولكن تأكد أنه يقوم بوظيفته بشكل رائع.

السعر : مجاني

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ZomokMe

تطبيق ZomokMe هو تطبيق مخصص لتتبع النفقات اليومية حيث يتيح لك إدخال جميع مشترياتك ونفقاتك وهو بديهي وسهل الاستخدام للغاية. من أجل الاستخدامات اليومية كل ما عليك فعله هو فقط إدخال مصروفاتك اليومية ومدخراتك وسيعمل التطبيق على تحليل هذه البيانات وتتبع مصروفاتك على مدار الشهر. ولكن الجانب السلبي الوحيد في التطبيق أنه يتطلب إنشاء حساب لكي تبدأ في استخدامه ولكنه لا يطلب أي معلومات شخصية.

السعر : مجاني

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Uncover

ليس غريباً أن يحصل تطبيق Uncover على عدد كبير من التحميلات بمجرد انطلاقه فهو بمثابة مجتمع كامل من القراء والكتب الإلكترونية التي يمكنك قراءتها أثناء وجودك على المنصة. يمنحك تطبيق Uncover طريقة سهلة وبسيطة من أجل البحث عن الكتب واستكشاف نوعك المفضل في المعرفة والقراءة ومشاركتها مع أي شخص آخر.

من خلال عمليات البحث التي تمت بواسطة أشخاص آخرين ستكون قادراً على الوصول إلى ما تبحث عنه بشكل أسرع، كما أنه يساعدك على مشاركة الكتب أو تنظيمها طبقاً لفئات مختلفة وترتيبها بالشكل الذي ترغب به. يمكنك البحث عن الكتب الجديدة عن طريق المؤلف أو اسم الكتاب أو علامات الهاشتاج وستحصل في نهاية كل شهر على تقرير شامل حول تقدمك في القراءة والكتب التي تمكنت من الانهاء عليها. باختصار شديد هو تطبيق مميز لهواة القراءة ومحبي الاطلاع والمعرفة الجديدة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Proton Drive: Cloud Storage

حسناً، كما يتضح من اسمه، فإن تطبيق Proton Drive هو بمثابة خدمة سحابية جديدة على نظام أندرويد وهو من تطوير الشركة المسؤولة عن تطوير بريد Proton Mail. تمتاز الخدمة السحابية الجديدة ببعض الميزات الإضافية التي تجعلها خدمة تستحق التجربة. أولاً يتعهد مطورو التطبيق بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أي جهات خارجية، كما أن عملية تخزين الملفات محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف.

من خلال هذه الخدمة يمكنك تخزين جميع أنواع البيانات التي تفضل الاحتفاظ بها على الإنترنت سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو حتى ملفات مضغوطة. أيضاً يمكنك التعديل على ملفاتك وتنظيمها عبر السحابة حتى بدون الحاجة إلى اتصال فعلي بالإنترنت مما يتيح لك القدرة على معاينة ومشاهدة الملفات وقتما تشاء وأينما تكون. ولا داعي للقلق من حماية بياناتك حيث يؤكد مطورو التطبيق بأن الشخص الوحيد القادر على الوصول إلى البيانات هو صاحب الحساب وحده، فحتى مطورو التطبيق لن يكونوا قادرين على رؤية بياناتك الشخصية على السحابة. التطبيق مجاني ويوفر مساحة تخزين مجانية ولكن هناك المزيد من الخطط المميزة إذا كنت تريد زيادة سعة التخزين السحابية.

السعر : مجاني

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Lemur Browser

تطبيق Lemur هو متصفح جديد للأندرويد يضع تركيزه الكامل على مزايا التخصيص والخصوصية إذ يستند المتصفح على نواة كروميوم “Chromium” مما يعني أن تجربة التصفح ستكون مثالية تماماً وكأنك تستخدم متصفح جوجل كروم. بالإضافة إلى ذلك فهو يدعم جميع الإضافات والامتدادات الإضافية التي ستحسن من تجربة التصفح الخاصة بك.

إحدى أشهر الإضافات المدعومة من متصفح Lemur هي Tampermonkey و Clean Master و الترجمة من شركة جوجل، فضلاً عن إضافات خارجية عديدة مثل إضافات حظر الإعلانات المختلفة. بمجرد تثبيت التطبيق ستكتشف أن محرك البحث الرئيسي Baidu ولكن بكل سهولة يمكنك استبدال محرك البحث من الإعدادات بمحرك البحث الذي تفضله سواء كان محرك جوجل أو DuckDuckGo أو Being أو Yendex والعديد من المحركات الشهيرة. ولكن هذا ليس كل شيء، يتيح لك المتصفح القدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية واختيار واحدة من الخلفيات الرائعة المدمجة كخلفية للشاشة الرئيسية. يتسم المتصفح بسرعة الأداء ومزايا التخصيص وحماية بيانات المستخدم ولذلك لا يوجد أي مانع من تجربته.

السعر : مجاني

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Paint MS Version

هذا هو الإصدار المحمول المخصص من تطبيق Microsoft Paint وعلى الرغم من أنك قد لا تشعر بميزته الحقيقية أثناء استخدامه بأصابعك ولكن إذا كنت تخطط لاستخدامه بقلم S-Pen فحينها فقط ستدرك أهميته.

من خلال هذا التطبيق يمكنك رسم أي شيء على الشاشة أو من الناحية العملية يمكنك التدرب على إنشاء توقيع خاص بك. نعم، التطبيق لا يزال جديد ويحتاج المزيد من العمل ولكن فكرته الأساسية تعمل بشكل طبيعي وهي مساعدتك في الرسم أو الكتابة على الشاشة من أجل التدريب أو الابتكار.

السعر : مجاني

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Zombie Hunter D-Day 2

في ختام مقالتنا الأسبوعية لأفضل التطبيقات دائماً ما نحاول أن نأتي لكم بأفضل ألعاب الأندرويد التي تم إطلاقها حديثاً وهذا الأسبوع لدينا لعبة رائعة جداً لمحبي ألعاب الزومبي والأموات الأحياء. هذا هو الجزء الثاني من لعبة Zombie Hunter Day وهي في الواقع لعبة مخيفة جداً إذا قررت ممارستها في أوقات المساء حيث تحتوي اللعبة على مشاهد مروعة ودموية ومفزعة ولكن إذا كنت تعشق هذا النوع من الألعاب فتأكد أن الأسلحة التي توفرها لك اللعبة ستجعلك قادر على قتل أي أعداء دون خوف أو تردد بغض النظر عن مدى صعوبة الوحوش والمخلوقات الغريبة. اللعبة مجانية وستلاحظ أن عمليات الشراء بالداخل رخيصة جداً.

السعر : مجاني