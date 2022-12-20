سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي S21 FE

بدأت سامسونج في طرح تحديث واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 من أجل هاتف جالكسي S21 FE في الولايات المتحدة. في البداية اقتصر التحديث على النماذج المُغلقة من قِبل شبكات الاتصالات المحلية، مما يعني أن نماذج الغير مغلقة سوف تتلقى التحديث خلال بضع أيام من الآن.

هاتف سامسونج جالكسي S21 FE يتلقى تحديث أندرويد 13 منذ ثلاث أسابيع تقريباً في الأسواق الدولية، حيث حصلت في البداية بعض الدول الأوروبية على نظام أندرويد الجديد، ثم قامت الشركة الكورية بتوسيع قائمة الدول المدعومة لكي تشتمل على عدد كبير من دول آسيا وأفريقيا، ومن المتوقع أن تلحق بها العديد من المناطق الأخرى خلال الأسابيع القادمة.

الآن، يحصل مستخدمو هاتف الفئة المتوسطة المميز في الولايات المتحدة على تحديث One UI 5.0 بإصدار البرنامج الثابت G990USQU4DVK5.

للتنويه، يأتي تحديث أندرويد 13 مرفقاً بتصحيح أمان شهر نوفمبر. على الرغم من طرح سامسونج لتحديث أمان شهر ديسمبر من أجل بعض الهواتف إلا أن هذا التحديث الأمني ليس من نصيب هاتف جالكسي S21 FE حتى الآن.

الجدير بذكره أن سامسونج بدأت في طرح تحديث أندرويد 13 مع تصحيح أمان شهر أكتوبر لهاتف جالكسي S21 FE خلال الأسابيع القليلة الماضية.

على كلِ، على الرغم من أن التحديث الأمني لشهر ديسمبر يأتي بعدد كبير من الإصلاحات للثغرات الأمنية التي تم اكتشافها مؤخراً في أجهزة جالكسي، ولكن التحديث الرئيسي هذه المرة يتعلق أكثر بواجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

تحديث One UI 5.0 يتضمن عدد كبير من الميزات الرائعة التي يتطلع مستخدمو أجهزة جالكسي من أجل الحصول عليها. أضافت سامسونج العديد من وظائف التخصيص اللطيفة عن طريق تحسين ميزة “لوحة الألوان” والتي تسمح للمستخدم بالقدرة على اقتناء ألوان الخلفية الرئيسية وتطبيقها على جميع أركان واجهة المستخدم بشكل أكثر فعالية.

حتى أيقونات التطبيقات الافتراضية حصلت على بعض التحسينات الطفيفة من خلال التصميمات الجديدة المُعاد تطويرها ودرجات التباين المحسنة بما يتماشى مع الخلفية الرئيسية.

عملت سامسونج أيضاً على تحسين الرسوم المتحركة عبر واجهة المستخدم بالكامل لكي تصبح أكثر سلاسة أثناء التحميل والتنقل في جميع أنحاء النظام. بالإضافة إلى ذلك، اهتمت سامسونج بتوفير العديد من ميزات التخصيص التي بات من السهل التلاعب بها وضبطها من شاشة القفل.

علاوة على ذلك، فلقد اشتمل التحديث على ميزات جديدة للكاميرا وبعض التحسينات التي طالت خدمة Bixby Routine وتطبيق المعرض ومحرر الصور وتطبيقات المخزن الشخصي وتعدد المهام والعديد من الجوانب الأخرى. إذا لم يكن التحديث الجديد وصل إليك بالفعل فيجب أن تستعد على استقباله في أي لحظة من الآن.