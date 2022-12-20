مرور 6 أعوام على إطلاق سماعة AirPods للجمهور

يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة لإطلاق سماعة ابل AirPods عالمياً ، والتي تعتبر من منتجات ابل الأيقونية والتي بدورها لا تقل أهمية عن منتجات أخرى مثل الايفون والايباد وغيرها.

سماعات AirPods تم الإعلان عنها بالتوازي مع مع هواتف ايفون 7 وايفون 7 بلس كملحق مناسب لمستخدمي تلك الهواتف وهواتف الايفون اللاحقة إذ قامت ابل بحركة جريئة وهي إزالة منفذ سماعات الأذن السلكية التي اعتاد عليه المستخدمون لفترة طويلة.

رسمياً تم الإعلان عن سماعات AirPods من قِبل ابل في شهر سبتمبر من عام 2016 قبل أن يبدأ الإطلاق الرسمي في نهاية شهر ديسمبر من العام لكافة الجمهور.

بداية العصر الذهبي للسماعات اللاسلكية

شكل الإعلان عن سماعات AirPods نقطة فارقة في تاريخ سماعات الاذن اللاسلكية، في الحقيقة لم تكن سماعات AirPods هي السماعات اللاسلكية الوحيدة في الأسواق حينها ولكن الإعلان عن سماعات AirPods اللاسلكية والتي تتصل بهواتف الايفون عبر البلوتوث شكّل نقطة محورية في هذا السوق.



سماعات AirPods اللاسلكية كانت حجراً حرك المياه الراقدة في سوق السماعات اللاسلكية عالمياً إذ انتعش هذا السوق بعدها، وقامت العديد من الشركات بتقليد ابل.

تقريباً جميع الشركات المنافسة قامت بتقليد ابل بطريقة أو بأخرى ومنها سامسونج وجوجل وأوبو وشاومي وغيرها سواء بإزالة منفذ سماعات الرأس التقليدي أو بإطلاق سماعات لاسلكية خاصة بها.

الآن، باتت السماعات اللاسلكية اللي تتصل بالهواتف الذكية عبر البلوتوث جزءًا من الصقافة الشعبية لكافة المستخدمين حول العالم في مقابل انحصار كبير للسماعات السلكية والتي لايزال لها شعبية وأفضلية لدى الكثيرين إذ أنها لا تحتاج إلى شحن ويكفي فقط توصيلها بالجهاز كي تعمل.

أكثر من إصدار AirPods

خلال السنوات الأخيرة قامت ابل بإطلاق أكثر من إصدار من سماعات AirPods مثل الجيل الثاني والثالث في عامي 2019 و 2021 على الترتيب.

هناك أيضاً إصدار برو من السماعة تم إطلاقه عام 2019 ثم جيل ثانٍ عام 2022 ولا ننسى كذلك النسخة المميزة من السماعة AirPod Max التي صدرت أواخر عام 2022.