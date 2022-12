الإنفلونزا أكثر الأمراض الفيروسية انتشارا في روسيا

روسيا – أعلن ألكسندر غوريلوف، نائب مدير المعهد المركزي لعلم الأوبئة للشؤون العلمية أن نسبة الإصابات بالإنفلونزا، هي أكثر من نصف حالات العدوى الفيروسية في روسيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”: “في هذا العام، نواجه ثلاثة أوبئة معا- الإنفلونزا، والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، و”كوفيد-19″. ولكن الإنفلونزا هي الأكثر انتشارا ، ومن المحتمل جدا أن يهيمن فيروس (H1N1 )، حيث لا يزال الوضع بشأنه متوترا”.

ووفقا له، إن انتشار العدوى الفيروسية في هذا الوقت من العام أمر طبيعي. وسوف تستمر الإصابات بالزيادة طوال الفترة حتى عطلة رأس السنة الجديدة وبعدها مباشرة، تبدأ بالانخفاض، و”بحلول منتصف أبريل أو كحد أقصى في مايو، ينتهي كل شيء”.

ويوضح الخبير أسباب ارتفاع معدل الإصابات بالإنفلونزا هذا العام.

ويقول: “تتميز الإنفلونزا بدورية محددة، حيث أن أدنى فترة لتراجعها هي ثلاث سنوات واقصى فترة هي سبع سنوات. وقد سجل آخر ارتفاع في معدل الإصابات بالإنفلونزا في موسم 2015-2016، اي قبل سبع سنوات. وخلال هذه الفترة ضعفت منظومة المناعة، ولكن بقيت الذاكرة الخلوية للإنفلونزا، وقد عادت إلينا مرة أخرى”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

