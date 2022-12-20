هذا هو موعد طرح ثلاثي سلسلة Vivo X90 بالأسواق العالمية!

كانت قد أعلنت فيفو عن ثلاثي سلسلة Vivo X90 في الصين في نوفمبر الماضي، ولكن حينها لم تتطرق للحديث عن الجدول الزمني المحدد لموعد إطلاقها على مستوى العالم.

ولكن مؤخراً، بناءً على تغريدة Techno Ankit، يبدو أن الشركة تعتزم استضافة حدث الإطلاق العالمي يوم 31 يناير من العام القادم.

الملصق الذي شاركه المُسرب يشير إلى هواتف سلسلة Vivo X90، ومع ذلك لسنا متأكدين مما إذا كانت فيفو تخطط لإطلاق ثلاثي السلسلة دفعة واحدة بالأسواق العالمية في هذا التاريخ تحديداً أم أن الحدث قد يشهد إطلاق الطراز الأساسي فقط.

تتألف سلسلة Vivo X90 من ثلاث هواتف فقط وهي Vivo X90 و Vivo X90 Pro و +Vivo X90 Pro وإذا تم إطلاق طراز Pro Plus على مستوى العالم كما يزعم المُسرب، فسيكون هذا هو أول هاتف يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 يصل إلى الأسواق العالمية.

ليس لدينا أي تفاصيل حول مواصفات المتغيرات العالمية للهواتف ولكن من المتوقع أن تكون مثلها مثل الطُرز الصينية بالضبط.

يمتاز ثلاثي Vivo X90 بشاشة AMOLED قياس 6.78 إنش مُجهزة بحواف نحيفة للغاية وفتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية وتدعم معدل تحديث 120Hz ومرئيات +HDR10 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كل من الطراز الأساسي وطراز Pro يحتويان على لوحة عرض بدقة 1.5K بينما يكون طراز +Pro هو الطراز الوحيد الذي يدعم دقة +QHD. وجميع الطُرز الثلاث تمتاز بجزيرة كاميرا دائرية على جانبها الخلفي.

كل من الطراز الأساسي وطراز Pro تم تجهيزهما بإعداد كاميرا ثلاثي يمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا الثالثة على الطراز الأساسي بدقة 12 ميجابكسل بينما على طراز Pro تأتي بدقة 50 ميجابكسل.

في حين أن طراز +Pro يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2، إلا أن كل من الطراز الأساسي وطراز Pro يعملان بواسطة معالج Dimensity 9200 SoC.

جميع طُرز السلسلة مُجهزة بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت. يحتوي الطراز الأساسي على بطارية بسعة 4810 مللي أمبير، بينما طراز Pro يحتوي على بطارية بسعة 4890 مللي أمبير وكلاهما يدعما الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات.

أما طراز +Pro فيستمد طاقته من بطارية سعتها 4700 مللي أمبير ولكنه يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات فقط. جميع طُرز السلسلة تدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.