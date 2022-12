السودان – كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، عن زيادة في حالات الإصابة بالملاريا في هذه البلاد العام الحالي.

وأفاد المكتب في نشرة جديدة بأنه تم الإبلاغ عن 1.9 مليون حالة ملاريا حتى الآن، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن عدد جميع الحالات في 2021.

وأشار إلى أن شركاء الصحة والصندوق العالمي يدعمون وزارة الصحة السودانية بالأدوية والإمدادات الطبية لمكافحة للملاريا.

وكشف المكتب عن تسجيل 4782 حالة اشتباه بحمى الضنك في 10 من أصل 18 ولاية، منها 595 إصابة مؤكدة توفى على إثرها 29 شخصا.

المصدر: موقع “سودان تريبيون”

Shares

The post ازدياد معدلات الإصابة بالملاريا في السودان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا