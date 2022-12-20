عرض مايكروسوفت أوفيس2021 – خصم يصل إلى 65% لفترة محدودة!

حزمة الأوفيس المكتبية من مايكروسوفت لا غنى عنها لأي مستخدم، فهي من البرامج الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بصفة يومية في العمل والدراسة وكل شيء. الآن يمكنك شراء حزمة Office 2021 Pro بأقل سعر ممكن والتمتع بكافة البرامج داخل الحزمة.

متجر MMORC

متجر MMORC.COM هو متجر مخصص لبيع تراخيص الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة ومن أشهر منتجاتها تراخيص وأكواد تفعيل Windows 10 Pro و Office 2019 Pro بأسعار رخيصة وتوصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

خصم يصل إلى 65% على حزمة أوفيس برو

يمكنك شراء البرامج التالية من مايكروسوفت بخصومات صخمة تصل إلى 65% ستوفر عليك مئات الدولارات وسوف تتمع بها كلياً وتحصل على مفاتيح تفعيل أصلية تماماً.

عليك استخدام كوبون الخصم AUE65 لتفعيل الخصم

Microsoft Office 2016 Pro Plus Key $19.49

Microsoft Office 2019 Pro Plus Key $25.29

Microsoft Office 2021 Pro Plus Key $26.95

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $23.2

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key $ 30.06

خصم 58% على منتجات مايكروسوفت

يمكنك الحصول على خصم بنسبة 58% باستخدام كوبون AUG58 على المنتجات الآتية:

Office 2019 Home & Students Key Global $31.5

Microsoft Office 365 Professional Plus Global $14.11

Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $35.53

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key Global Bundle $42

خصم بنسبة 48% على منتجات مختلفة

بنفس الطريقة يمكن استخدام كوبون AUE48 للحصول على مفاتيح تفعيل المنتجات التالية:

Windows 10 Pro Key $7.95

Windows 10 Home Key $7.74

Windows 10 Enterprise Full $10.39

Windows 10 Enterprise LSTC 2019 $10.39

Windows 10 Enterprise LSTC 2021 $15.59

Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $23.91

Windows 11 Home Global 32/64 Bit $12.99

Windows 11 Pro Professional Key Global 32/64 Bit $15.59

Microsoft Office 2016 Key For Mac Global $31.19

Microsoft Office 2019 Key For Mac Global $41.59

Microsoft Office 2021 For Mac Key Global $46.79

خصم على أشهر برامج مكافحة الفيروسات

الحصول على البرامج المكتبية ونظام ويندوز يحتاج أمر آخر إضافي وهو الحصول على برنامج مكافح للفيروسات وهو ما يمكنك أيضاً اقتنائها بأسعار منافسة للغاية أقل بكثير من سعرها الأصلي.

McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global $8.16

McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.75

McAfee Livesafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $40.03

Kaspersky Internet Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.39

Kaspersky Total Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.91

Kaspersky Total Security 2021 3 Devices 1 Year Digital Code Global $19.23

Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $9.87

Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.43

AdLock 2021 5 Devices 1 Year Digital Code Global $10.19

بعد شراء مايكروسوفت أوفيس 2021 برو أو أي برامج مايكروسوفت الأخرى أو البرامج المعروضة سوف تحصل على مفتاح التفعيل الأصلي على البريد الإلكتروني الخاص بك.

إذا كنت لا تود انتظار البريد الإلكتروني يمكنك الذهاب إلى هذا الرابط واستخراج مفتاح التفعيل الذي قمت بشرائه.