تفاصيل جديدة حول سرعة الشحن بهاتف OnePlus 11!

من المحتمل أن يوفر هاتف OnePlus 11 الدعم لتقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات، حيث تم التأكيد على هذه المعلومة من قِبل عدة مصادر تدّعي أنها عثرت على قائمة الهاتف على بعض مواقع الشهادات التنظيمية ومن بينها شهادة 3C في الصين.

في الحقيقة، شخصياً لست متأكد من صحة هذه المعلومة حتى الآن، ولكنها تتوافق مع جميع التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف OnePlus 11 هو الهاتف الوحيد الرائد الذي يدعم الشحن السلكي السريع والتي تخطط شركة وان بلس من أجل الإعلان عنه في المستقبل القريب.

هاتف OnePlus 11 سيدعم الشحن السلكي بسرعة 100 وات

يُقال أن الهاتف سيأتي مع شاحن مُرفق في العلبة بقدرة 5V / 2A مع قوة إمداد 5-11V / 9.1A وبمعنى آخر هذا الشاحن سيكون قادراً على الشحن بسرعة 100 وات.

على الرغم من سرعة الشحن العالية التي سيدعمها هاتف OnePlus 11 ولكنها ليست أعلى سرعة شحن توصلت لها الشركة حتى الآن إذ تم إطلاق هاتف OnePlus 10T في جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة بسرعة شحن 150 وات.

على كل حال، لسنا متأكدين بعد من مخطط الجدول الزمني الخاص بموعد الإعلان عن الهاتف ولكن على الأرجح إما سيكون بنهاية شهر ديسمبر الحالي أو في وقت ما خلال شهر يناير من العام المقبل ثم سيلحقه الإطلاق العالمي خلال شهر فبراير.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهذا الأمر تم التأكيد عليه بشكل رسمي بواسطة شركة وان بلس. وسيمتاز الهاتف بشاشة منحنية AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz وستكون داعمة لتقنية LTPO 4.0 لتوفير معدلات تحديث ديناميكية.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وإذا كانت التقارير التي تم تسريبها مؤخراً صحيحة، فهذا يعني أن هذi البطارية ستدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات. بالإضافة إلى ذلك فسوف يوفر الهاتف الدعم للشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزينية UFS 4.0

بالتأكيد سيأتي الهاتف على شكل إصدارات مختلفة من حيث سعة الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين. من المحتمل أن تصل سعة الرامات إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X وسيأتي بذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

سيدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الخامس 5G وسيحصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. وعلى الأرجح سيأتي بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل من أجل الكاميرا الأساسية، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليلفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل. سيتم شحن الهاتف بأحدث إصدار من واجهة Oxygen OS المستندة على نظام أندرويد 13.