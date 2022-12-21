تقرير – قد لا يكون هناك ايفون SE مجدداً!

سلسلة هواتف ايفون SE استطاعت أن تحقق شعبية لا بأس بها نظراً لانخفاض سعرها مقارنةً بباقي إصدارات الايفون مع حفاظها على بعض الأمور الجوهرية كالمعالج السريع والكاميرا الجيدة.

ابل كانت قد أطلقت بالفعل حتى الآن 3 إصدارات مختلفة من هواتف ايفون SE منذ عام 2016 وحتى الآن، وبينما ينتظر الجمهور إطلاق الإصدار الرابع من الجهاز تظهر تقارير جديدة تفيد بأن ابل قد تلغي طرح ايفون SE القادم أو تؤجله على أقل تقدير.

لا ايفون SE قريباً

بحسب المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بأخبار وتحليلات ابل فإن ابل قد تؤجل أو تلغي خطط الإنتاج الكبير لهاتف ايفون SE القادم والذي كان مقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2024.

يأتي ذلك بسبب ضعف الإقبال على هواتف الايفون صغيرة الحجم مثل ايفون SE بالإضافة إلى إصدارات Mini من الايفون.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن الجيل الرابع من ايفون SE القادم سوف يأتي في نفس قالب iPhone XR مع شاشة بقياس 6.1 إنش ونوتش أعلى الشاشة، وهذا سوف يستتبع بالضرورة إزالة زر Home والاعتماد على تقنية التعرف على الوجه Face ID.

تسريبات أخرى ذكرت أن ابل قد لا تعتمد على تقنية التعرف على الوجه Face ID وبدلاً من ذلك قد تقوم ابل بإضافة مستشعر البصمة في زر قفل الشاشة بالجانب كما فعلت سابقاً مع أجهزة ايباد اير وايباد ميني.

يبدو أن ابل تعيد التفكير حالياً في هذا المنتج لأنه سوف يأتي بتكلفة أعلى وسعر أغلى عند البيع ما يتطلب إعادة النظر في موضع الهاتف والعوائد التي قد تأتي من الاسثمار فيه.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد أوقفت بالفعل إنتاج هواتف ايفون 13 ميني وايفون 12 ميني بسبب ضعف المبيعات وقلة الإقبال عليها، وسيكون من السيء لقطاع كبير من العملاء خسارة منتج آخر مثل ايفون SE رخيص الثمن.