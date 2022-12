الصين – اكتشف علماء كلية الطب بجامعة تشجيانغ الصينية علاقة مباشرة بين آلام أسفل الظهر والأرق.

وتشير مجلة Frontiers in Neuroscience، إلى أن الدراسات السابقة أظهرت وجود علاقة متبادلة بين آلام أسفل الظهر والعوامل النفسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها الجنس وكتلة الجسم والتدخين واضطراب المزاج. والآن اكتشف الباحثون وجود علاقة مباشرة بين اضطراب النوم وآلام أسفل الظهر. وتبين أن كل حالة من هذه الحالات قادرة على تحفيز بعضها لبعض.

وقد تضمنت هذه الدراسة تحليل نتائج المسوحات والبيانات الجينية لأكثر من 400 ألف شخص، حيث ركز الباحثون اهتمامهم على عوامل مختلفة مرتبطة بسوء النوم وطول مدته وقصرها والشعور بالنعاس في فترة النهار.

وبعد ذلك استخدم الباحثون طريقة مندلييف العشوائية، التي تتضمن استخدام المعلومات الجينية لتقييم أو إزالة العلاقة بين عوامل الخطر التي تؤدي إلى اعتلال الصحة. واتضح أن الأرق يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي آلام أسفل الظهر إلى النعاس أثناء النهار، ولكن هذا لا يعمل بالعكس.

وقد تصبح هذه النتائج في المستقبل، أساسا لدراسة العلاقة بين سوء النوم والأرق، وابتكار طرق علاج جديدة.

المصدر: لينتا. رو

Shares

The post اكتشاف علاقة مباشرة بين الألم أسفل الظهر والأرق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا