سامسونج بدأت في تحديث جالكسي A71 5G و A51 5G و Tab S7 FE بنظام أندرويد 13

تسعى سامسونج بكل ما أوتيت من قوة من أجل طرح تحديث أندرويد 13 لجميع أجهزة جالكسي المؤهلة قبل نهاية العام الجاري، ويبدو أن الشركة الكورية اقتربت بالفعل من تحقيق غايتها.

أجهزة سامسونج التالية تتلقى تحديد One UI 5.0

مؤخراً، بعد أن تلقى هاتف جالكسي A52 5G تحديث أندرويد 13 في الولايات المتحدة، تقوم سامسونج الآن بطرح تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 لعدد كبير من أجهزتها بما في ذلك هواتف الفئة المتوسطة، جالكسي A71 5G وجالكسي A51 5G، جنباً إلى جنب مع الحاسوب اللوحي جالكسي تاب S7 FE.

في الوقت الحالي، هاتف جالكسي A71 5G يتلقى تحديث أندرويد 13 في عدد كبير من بلدان آسيا ودول الخليج العربي. بدأت سامسونج مع الإمارات العربية المتحدة حيث تلقى مستخدمي الهاتف التحديث برقم إصدار A716BXXU6EVL2، ومن المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدول المدعومة لتغطية الأسواق العالمية الأخرى.

هاتف جالكسي A71 5G لم يحصل على تحديث أندرويد 13 فحسب، وإنما تلقى تحديث أمان شهر ديسمبر بصحبته. تنويه بسيط وهو أن نموذج 4G من الهاتف تلقى بالفعل هذا التحديث الأمني منذ عدة أيام قليلة، على الرغم من أنه لم يتلقى تحديث أمان شهر أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على تقرير موقع SamMobile، فإن هاتف جالكسي A51 5G يتلقى تحديث أندرويد 13 الرئيسي في بعض دول أوروبا. وقد اشتملت قائمة الدول المدعومة حتى الآن على فرنسا وسويسرا وبعض دول شمال القارة برقم إصدار البرنامج الثابت A516BXXU5EVL2.

مثله مثل هاتف جالكسي A71 يتلقى جالكسي A51 تحديث أمان شهر ديسمبر بجانب التحديث الرئيسي لنظام أندرويد 13. هي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها هاتف جالكسي A51 نظام أندرويد 13 حيث بدأت سامسونج بالفعل في طرح النظام الجديد لنموذج 4G منذ أسبوعين تقريباً في بعض دول أوروبا.

في نفس الوقت يتلقى تابلت سامسونج متوسط المدى جالكسي تاب S7 FE نموذج 5G تحديث أندرويد 13 في المملكة المتحدة. التحديث يصل للجهاز برقم إصدار البرنامج الثابت T736BXXU1CVL1 ويصحبه تصحيح أمان شهر نوفمبر.

هذا هو التحديث الرئيسي الثاني لنظام أندرويد الذي يصل إلى تابلت جالكسي تاب S7 FE بعد نظام أندرويد 12، ومن المتوقع أن يحصل مالكي الجهاز على أندرويد 14 أيضاً في العام المقبل.