دراسة: شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا قد يؤدي لمضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب!

اليابان – توصلت دراسة إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى بعض المرضى.

ووجد باحثون يابانيون أن الأشخاص الذين كان ضغط دمهم أعلى من 160/100 مم زئبق – يُعتبر مرتفعا للغاية – كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات المنخفضة.

ومن المثير للاهتمام، أن الخطر المتزايد لا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم لا يعتبر شديدا.

ولطالما ناقش العلماء ما إذا كانت القهوة مفيدة للصحة أم لا. ووجدت دراسات سابقة أن تناول أكواب متعددة من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، في حين ربطها البعض الآخر بالسرطان.

ومن المعروف أن الكافيين، المكون الأكثر بروزا في القهوة، يزيد ضغط دم الشخص ومعدل ضربات القلب لفترة مؤقتة من الزمن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان شرب القهوة باستمرار يمكن أن يسبب زيادات طويلة الأجل في ضغط الدم أو الكوليسترول أو غيرها من الآثار الضارة للقلب.

وهناك أيضا عوامل خارجية تلعب دورا في تناول القهوة يمكن أن تلغي هذه الأنواع من الدراسات، مثل كمية السكر أو الحليب الذي يدخله الشخص في مشروبه.

ويستشهد فريق البحث بدراسات سابقة، حيث يمكن للشخص الذي نجا من نوبة قلبية أن يمنع المضاعفات المستقبلية بكوب كل يوم.

كما أشاروا إلى الأبحاث السابقة التي تربط المشروب الصباحي بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطانات.

وقال الدكتور هيروياسو إيسو: “تهدف دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضا على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم؛ كما فحصت آثار الشاي الأخضر على نفس السكان. وعلى حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد”.

وقام الباحثون، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الأربعاء في مجلة جمعية القلب الأمريكية، بقياس مدى تأثير شرب القهوة والشاي الأخضر كل يوم على صحة القلب.

وتضمنت الدراسة ما يقرب من 20000 مشارك، مع أكثر من 12000 امرأة وأكثر من 6570 رجلا يعيشون في اليابان من عام 1990 إلى عام 2009.

وجمعت البيانات من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر السرطان، وهي دراسة سنوية تحدد مخاطر الإصابة بالسرطان بناء على خيارات نمط الحياة.

وكجزء من الاستطلاع السنوي، أبلغ المشاركون عن عاداتهم الغذائية، مثل كمية القهوة التي يشربونها كل يوم.

كما أنهم سيبلغون عن الحالات الصحية التي تم تشخيصهم بها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن شرب فنجانين من القهوة كل يوم زاد من خطر الوفاة بأمراض القلب خلال فترة الدراسة مرتين.

ومن المثير للاهتمام، أنه لم يكن هناك خطر متزايد ملحوظ على الأشخاص الذين شربوا كوبا واحدا فقط. والأشخاص الذين شربوا المزيد من القهوة كانوا أصغر سنا ومدخنين وشاربين ولديهم نسبة عالية من الكوليسترول وضغط دم منخفض وأنظمة غذائية أسوأ.

