هذه هي أقوى 10 هواتف أندرويد لعام 2022!

تُعتبر منصة AnTuTu واحدة من أشهر منصات اختبار معايير الأداء للهواتف الذكية حيث تعمل المنصة على اختبار الهاتف على عدة أصعدة مختلفة قبل استنتاج النتيجة النهائية التي تمكن الهاتف من تحقيقها خلال مراحل الاختبار المختلفة.

ومع اقترابنا الوشيك من نهاية عام 2022، قررت المنصة أن تقوم بنشر قائمة بأقوى 10 هواتف أندرويد لعام 2022 وتحديداً لشهر نوفمبر. دعونا نتعرف على أقوى هواتف الأندرويد في العالم ونستعرض ترتيب كل منهم بشكل مفصل من خلال هذا التقرير.

تنص معايير الاختبار على أن هذه القائمة تشتمل على مجموعة الهواتف الذكية التي تم مراجعتها في الفترة من 1 وحتى 30 نوفمبر لعام 2022 وجميع الهواتف اعتمدت على إصدار AnTuTu V9 في عملية الاختبار، وهو أحدث إصدار من مجموعة اختبارات المنصة في الوقت الراهن.

جاء هاتف Asus ROG Phone 6 Pro في المقدمة حيث استطاع أن يسجل 1117968 نقطة في مجموعة الاختبارات. هاتف ROG Phone 6 Pro هو هاتف ألعاب من الطراز الأول ويحتوي على منظومة احترافية من سُبل التبريد وربما كان لها الفضل الأول في منحه هذا الترتيب العالي.

لن نبتعد كثيراً عن شركة اسوس، حيث احتل هاتف ROG Phone 6 الترتيب الثاني مُسجلاً 1110082 نقطة في الاختبار، بينما جاء خلفه مباشرةً في المركز الثالث هاتف Zenfone 9 مسجلاً 1086197 نقطة.

الهواتف الثلاثة الأولى التي ذكرناها للتو جميعها تعمل بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكم المطور بدقة تصنيع 4 نانوميتر بواسطة الشركة التايوانية TSMC.

بعد ذلك، جاء في ترتيب المركز الرابع هاتف Xiaomi 12T Pro والذي يعمل بواسطة نفس معالج كوالكم الرائد، Snapdragon 8+ Gen 1 SoC بعدما استطاع أن يسجل 1064841 نقطة في مجموعة الاختبارات.

جاء في المركز الخامس هاتف RedMagic 7 بعد تسجيله 1051650 نقطة، ثم لحق به هاتف BlackShark 5 Pro مسجلاً 1026704 نقطة، وفي المركز السابع هاتف Mororola Edge 30 Pro وهذه الهواتف الثلاثة تعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC المصنوع بواسطة شركة سامسونج بدقة تصنيع 4 نانوميتر.

من الجيد رؤية هاتف Vivo X80 في المركز الثامن بالنظر إلى نوع المعالج المستخدم في هذا الهاتف حيث يعمل X80 بواسطة معالج DImensity 9000 SoC وقد استطاع الهاتف أن يسجل 1003314 نقطة.

احتل المركز التاسع هاتف Edge X30 من شركة موتورولا بعد أن تمكن من تسجيل 988627. وفي المركز العاشر والأخير جاء هاتف سامسونج القابل للطي، جالكسي زد فولد 4 مُسجلاً 983354 نقطة.

جميع هواتف القائمة تم تجهيزها بواسطة شرائح كوالكم مع استثناء وحيد لهاتف Vivo X80 الذي يعمل بواسطة معالج ميديا تيك الرائد لعام 2022 وهو Dimensity 9000 SoC.

ومع ذلك، فإن هذه القائمة تؤكد على مدى تفوق شرائح شركة TSMC على شرائح شركة سامسونج، ولكن بالرغم من ذلك فإن نسبة الفرق كانت ضئيلة للغاية بين الشريحتين الرائدتين لشركة كوالكم.