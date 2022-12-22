تطبيق Apple TV Plus قد يتم إطلاقه قريباً على الأندرويد

خدمة البث التلفزيوني من ابل Apple TV Plus ليست فقط متاحة على أجهزة ابل بل أيضاً على أجهزة الألعاب والشاشات الذكية وغيرها رغم ذلك تظل الخدمة غير متواجدة على نظام الأندرويد حتى الآن.

بحسب حساب تويتر ShrimpApplePro المهتم بنشر تسريبات ابل، أفاد أن تطبيق ابل للبث التلفزيوني Apple TV Plus المخصص للأندرويد يتم اختباره حالياً داخل الشركة وقد يتم إطلاقه قريباً.

لم يتم الإشارة إلى موعد محدد لإطلاق التطبيق رغم أن ذلك كان متوقعاً بل إنها خطوة تأخرت كثيراً من ابل، إذ لم توفر ابل حتى الآن أي تطبيق رسمي لخدمة TV Plus منذ إطلاق الخدمة عام 2019، أي بعدما يزيد عن 3 أعوام.

إذا كنت مشتركاً في خدمة ابل للبث التلفزيوني Apple TV Plus فلا يمكنك مشاهدة المحتوى على المنصة على أجهزة ابل إلا عبر متصفح الإنترنت عبر الرابط الآتي: tv.apple.com

رغم ذلك تظل تجربة المشاهدة عبر المتصفح محدودة للغاية مقارنة بتجربة المشاهدة عبر تطبيق مخصص.

يتيح تطبيق Apple TV للمستخدمين الاستماع إلى برامج وأفلام ومسلسلات المنصة بالإضافة إلى شراء أو استئجار البرامج التلفزيونية والأفلام من متجر الآيتونز ، وغير ذلك.

يمكن أن يساعد توفر التطبيق على الأندرويد على زيادة نسبة مشاهدة Apple TV Plus وزيادة إيرادات وأرباح الشركة من الخدمة.

يمكن اعتبار هذه الخطوة أيضًا وسيلة لآبل من أجل التنافس مع خدمات البث الأخرى ، مثل Disney + و Netflix و HBO وغيرهم.

بشكل عام ، سيكون توفر تطبيق Apple TV على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد مفيدًا لمستخدمي أجهزة ابل والأندرويد على حدٍ سواء، حيث سيكون لدى مستخدمي الأندرويد طريقة أكثر ملاءمة للوصول إلى محتوى الخدمة ، بينما سوف تتمكن ابل من توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات.

جدير بالذكر أنه بالفعل يتوفر تطبيق ابل للموسيقى Apple Music على نظام الأندرويد ومتاح للتحميل من متجر الآب ستور منذ سنوات.