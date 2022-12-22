هذه هي سعة الرامات بهواتف سامسونج جالكسي S23

نحن نقترب تدريجياً من رؤية هواتف جالكسي S23 الرائدة لشركة سامسونج على أرض الواقع. وكل بضعة أيام نعرف عنها بعض المعلومات الجديدة المثيرة للاهتمام. في الحقيقة، شخصياً متحمس جداً لرؤية السلسلة الجديدة لأننا بصدد أن نشهد على رؤية أكبر ترقية حقيقية لهذه الهواتف منذ سنوات.

من المتوقع أن يأتي ثلاثي السلسلة بشاشة أكبر وأفضل من ذي قبل، وستحصل الهواتف على ترقية حقيقية في قسم الكاميرا، ومن الرائع تجربة معالج كوالكم الجديد على هواتف جالكسي، وبطارية أكبر، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة مُحسن وبمساحة مادية أكبر، والعديد من الأشياء الأخرى الرائعة.

ولكن بالرغم من كل ذلك، لدينا اليوم بعض المعلومات التي قد تتسبب في إحباط العديد من مُحبي العلامة التجارية إذ يُقال أن سلسلة جالكسي S23 لن تحصل على ترقية جديدة في سعة ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات).

وفقاً لتسريب Ice Universe فإن كل من طراز جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس سيأتيان بخيار واحد من الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت رام ويدّعي المصدر أنه واثق من صحة هذه المعلومة بنسبة 100%.

على الرغم من أن سعة الذاكرة العشوائية على كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس كانت أيضاً 8 جيجابايت وكانت كافية من أجل التعامل مع المهام المتعددة بشكل مناسب، ولكننا كنا نتمنى لو أتاحت سامسونج إمكانية الحصول على طراز أعلى من أجل هواة الألعاب.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S22 ألترا فإن أعلى نموذج لهذا الهاتف جاء بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، ويتوقع المُسرب أن الشيء ذاته سيحدث مع هاتف جالكسي S23 ألترا. وبالتالي فإن ثلاثي سلسلة جالكسي S23 لن يحصل أي منهم على ترقية ملحوظة في الذاكرة العشوائية.

البعض يعتقد أن سعة الذاكرة 8 جيجابايت هي سعة أكثر من كافية خاصة عند النظر إلى هاتف ايفون 13 برو ماكس الذي يحتوي على 6 جيجابايت رام فقط.

ولكن اسمح لي أن أحيطك علماً بأن نظام أندرويد مختلف تماماً عن نظام iOS في كون الأول متعطشاً للموارد أكثر من نظام iOS بشكل كبير، وهذا لأن طريقة التفاعل بين نظام التشغيل وعتاد الهاردوير ليست بنفس قدر الارتباط الوثيق والعُمق التي تتمتع به هواتف الايفون على نظام iOS.

فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أنك ستقوم بتشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية وتعمل في نفس الوقت على بعض تطبيقات الأعمال المُكثفة مثل تطبيقات التحرير أو حتى أثناء ممارسة بعض الألعاب الثقيلة في نفس الوقت، حينها من السهل جداً امتلاء ذاكرة بحجم 8 جيجابايت بالعديد من البيانات، مما سيكون له تأثير سلبي واضح على الأداء العام للجهاز.

وبالتالي إذا كانت المعلومات التي ذكرها Universe في تسريبه الأخير صحيحة بنسبة 100% كما يزعم فمن المؤكد أن تواجه سامسونج بعض الانتقادات الشديدة جراء اتخاذها هذا القرار مما قد يدفعها في النهاية للتراجع عنه.