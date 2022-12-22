نظرة عن قرب على تصميم هاتف OnePlus 11 قبل الإعلان الرسمي!

هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على بعض الصور التي تستعرض التصميم النهائي لهاتف شركة ون بلس المرتقب OnePlus 11.

هذه العروض مصدرها مًسرب معروف وهو OnLeaks الذي تعاون مع المُصمم الشهير GadgetGang لتوفير صورة واحدة توضح التصميم النهائي للهاتف والتي يمكنكم رؤيتها أسفل هذا التقرير.

يتضح من خلال هذه الصورة أن الهاتف سيأتي بخيارين فقط من الألوان وهما الأسود البركاني والزمردي الأخضر ومن المحتمل أن تكون هذه هي الخيارات الوحيدة من ألوان الهاتف التي ستتوافر على مستوى العالم.

الطراز الأسود البركاني يمتاز بجانب خلفي داكن، في حين أن الطراز الأخضر يحتوي على لمسة نهائية لامعة على جانبه الخلفي. كان من المفترض أن يتم إطلاق هاتف OnePlus 11 باسم OnePlus 11 Pro، ولكن لسبب غير معلوم قررت الشركة التخلي عن علامة “Pro” التجارية.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك إصدار آخر باسم OnePlus 11 Pro ولكن لن يتم الإعلان عنه إلا في النصف الثاني من العام القادم. ولكن هذه مجرد تكهنات وليست أخبار موثوقة.

عموماً، يبدو أن تصميم هاتف OnePlus 11 مشابه إلى حد كبير مع تصميم هاتف OnePlus 10 Pro، ومع ذلك، سيكون من السهل التمييز بينهما بفضل جزيرة الكاميرا الخلفية المختلفة.

هاتف OnePlus 11 سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية

من خلال هذه العروض يظهر بوضوح وجود ثلاث كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف، وبجانبها شريط تمرير التنبيه الذي يتيح القدرة على استبدال أوضاع صوت الهاتف دون الحاجة لفتح قفل الشاشة.

أما على الجانب الأيمن ستتواجد مجموعة الأزرار المادية الرئيسية والتي تشتمل على أزرار خفض ورفع الصوت وزر الطاقة الرئيسي.

أيضاً يمكننا رؤية شعار شركة Hasellblad وهي الشركة السويدية الرائدة للتقنيات البصرية وهي بالتأكيد المسؤولة عن ضبط عدسات ومعايير ألوان الكاميرا على هاتف OnePlus 11.

يبدو أن الجانب الخلفي سيأتي بتصميم منحني وسيمتاز الهاتف بشاشة منحنية، ولكن هذه الصورة المقدمة إلينا من OnLeaks لا تستعرض هذه التفاصيل بشكل واضح.

سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz وتقنية LTPO لتوفير معدلات تحديث ديناميكية. وسيعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 مقترناً بــ 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

سيتم شحن الهاتف بواجهة Oxygen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 وسيأتي مزوداً ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة قادرة على دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.