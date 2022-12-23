تطبيق Google Photos – جوجل تستبدل زر العدسة بزر البحث داخل الصور!

على الرغم من جهود جوجل المضنية في محاولة دمج العدسة بداخل العديد من خدماتها والتي كان من أهمها تطبيق صور جوجل “Google Photos” إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى احتمالية تخلص جوجل من زر العدسة واستبداله بوظيفة البحث داخل الصور.

تم الإعلان عن تطبيق عدسة جوجل لأول مرة خلال مؤتمر جوجل للمطورين Googe I/O لعام 2017 وكانت حينها عدسة جوجل عبارة عن تطبيق مستقل بذاته. ولكن خلال السنوات الماضية حاولت الشركة تحويل تطبيق العدسة إلى خدمة متكاملة ودمجها بداخل عدد كبير من خدماتها وتطبيقاتها الأساسية، من بينها تطبيق صور جوجل وتطبيق جوجل كروم.

عدسة جوجل من أبرز وأهم الأدوات المستندة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم تدريبها بشكل متواصل بواسطة تقنيات التعلم العميق لمسح الصور والتعرف على الأشكال والكائنات في الصور. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول البحث عن صورة هاتف التقطتها بكاميرا هاتفك، فسوف تظهر لك نتائج بحث مماثلة لهذا الجهاز على وجه التحديد. الأمر مشابه إلى حد كبير بشريط بحث جوجل الاعتيادي.

سيتم استبدال زر عدسة جوجل بوظيفة البحث داخل تطبيق Google Photos



للأسف الشديد ليس لدينا الكثير من التفاصيل عن هذا التغيير، حيث تم اكتشاف الأمر بواسطة بعض الأشخاص في موقع Android Police المسموح لهم باختبار الإصدارات التجريبية الجديدة من تطبيق صور جوجل.

يُقال أن جوجل تحاول اختبار التغيير الجديد على قلة محدودة جداً من المختبرين للتحقق من ردود الفعل الأولية واتخاذ قرارها النهائي لاحقاً.

بطبيعة الحال، إذا قمت بفتح تطبيق صور جوجل الآن، فسوف يظهر أمامك زر “عدسة جوجل” على شريط الأدوات السفلي، ولكن إذا تم التخلص من زر العدسة، فسوف تحصل بدلاً منها على زر بحث وظيفي. بمجرد النقر فوق هذا الزر سيبدأ التطبيق في مسح الصورة بحثاً عن وجوه الأشخاص والكائنات المتواجدة بداخل الصورة.

في الواقع هذه الميزة ليست وليدة اليوم، فلطالما احتوى تطبيق صور جوجل على هذه الوظيفة من قبل ولكنها لم تكن واضحة أو مباشرة مثلما تحاول جوجل أن تجعلها.

للوصول إلى هذه الميزة سيتعين عليك النقر على زر القائمة المُشار إليه برمز الثلاث النقاط الأفقية من الركن العلوي الأيمن واختيار وظيفة البحث. سيبدأ التطبيق في البحث عن وجوه الأشخاص بداخل الصورة.

لذا، يبدو بكل وضوح أن جوجل تريد أن توفر الزر الجديد ليكون بمثابة اختصار سريع ومباشر للوصول إلى هذه الميزة والاعتماد عليها بشكل دائم.

ولكن لاحظ أن كل هذا لا يعني أن تطبيق Google Photos سوف يتخلص من وظيفة العدسة تماماً، وإنما سيتم ترحيلها إلى داخل قائمة وظائف البحث. فبمجرد النقر فوق وجه الكائن داخل الصورة التي تريد البحث عنها سيظهر أمامك مباشرةً زر العدسة.