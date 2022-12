معهد في بطرسبورغ يسجل براءة اختراع الاختبار الجلدي للمناعة ضد “كوفيد – 19

روسيا – قدّم معهد “باستور” لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ وثائق إلى وزارة الصحة الروسية كي تسجّل اختبار الجلد لتقييم مناعة الخلايا التائية ضد COVID-19.

وجاء في بيان نشرته الهيئة الحكومية للأدوية والعقاقير أنها أطلقت على الاختبار الجلدي الجديد الذي تم تسجيله في 21 ديسمبر عام 2022 التسمية التجارية KoronaDerm-PS .

يذكر أن، أريغ توتوليان، رئيس معهد “باستور” الروسي في بطرسبورغ كان قد صرح في وقت سابق لوكالة “تاس” الروسية أنه بعد تسجيل الاختبار الجلدي، قد تتاح فرصة للتأكد من وجود مناعة خلوية في عيادة متعددة التخصصات لكل من يرغب في ذلك.

وفي حال غياب المناعة الخلوية فإن هذا هو دليل على ضرورة التطعيم أو تعزيز التطعيم. ويعمل الاختبارالجلدي، حسب رئيس معهد “باستور” مثل حقنة الجلد ويشبه اختبار Mantoux ضد مرض الدرن.

