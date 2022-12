ما هي أم الدم الأبهرية التي توفي بسببها الصحفي الرياضي غرانت وال في كأس العالم؟

قطر – كشفت تقارير أن الصحفي الأمريكي غرانت وال توفي أثناء تغطيته لمباراة خلال كأس العالم في قطر 2022، بسبب تمزق أم الدم الأبهرية التي كان يعاني منها.

ويحدث تمدد الأوعية الدموية والمعروف بأم الدم الأبهرية، في الشريان الأبهري، أو كما يعرف أيضا باسم الشريان الأورطي (الوعاء الدموي الرئيسي الذي يمد الدم المؤكسج من القلب إلى باقي الجسم).

وعلى الرغم من أن تمدد الأوعية الدموية الذي عانى منه غرانت غير شائع نسبيا، إلا أنه خطير جدا إذا لم يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة عندما يمكن التحكم به.

وتنقسم الأوعية الدموية لدينا إلى ثلاث فئات رئيسية: الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة. وتقوم الشرايين بسحب الدم المؤكسج من القلب وتوصيله إلى جميع أنحاء الجسم، ويمر عبر الشعيرات الدموية في الأنسجة ثم يمر عبر الأوردة لإعادته إلى القلب.

وبينما يمكن أن يحدث تمدد للأوعية الدموية في أي وعاء دموي، إلا أن هذا يحدث بشكل شائع في الشرايين الرئيسية (مثل الشريان الأورطي) أو الأوعية الدموية في الدماغ.

والشريان الأورطي هو الأكبر من بين أكثر من 60 ألف ميل من الأوعية الدموية التي تمر عبر أجسامنا. ويتلقى الدم أعلى ضغط، يتم طرده حديثا من القلب أثناء دقاته.

ويمر الشريان الأورطي عبر الصدر والبطن. وعلى هذا النحو، هناك نوعان رئيسيان من تمدد الأوعية الدموية الأبهري:

– تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري: هو انتفاخ في الجزء العلوي من الشريان الأبهر الموجود في الصدر، فوق الحجاب الحاجز. وهذه حالة نادرة، تظهر في 6-10 أشخاص فقط من بين كل 100.000. ويمكن أن تتكون في أي مكان على طول الشريان الأورطي في الصدر. وفي حالة وال، كان التمدد على الجزء الأول من الشريان الأورطي، والذي يُسمى تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصاعد.

– تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني: يحدث هذا في البطن، وهي الحالة الأكثر شيوعا، حيث تصيب ما بين 4% و13% من الرجال و6% من النساء فوق سن 65.

ويرتبط كلا النوعين من تمدد الأوعية الدموية الأبهري بتصلب الشرايين، وهي حالة تؤدي إلى تصلب الشرايين وتضييقها.

ويؤدي ذلك إلى إتلاف وتغيير بطانة الأوعية الدموية، ما يتسبب في انتفاخ الشريان وضعف جدار الأوعية الدموية.

وإذا لم يتم علاج هذا الانتفاخ، فقد يؤدي إلى تمزق الطبقة الداخلية للأوعية الدموية أو تمزق الشريان بالكامل.

عوامل الخطر

هناك العديد من عوامل الخطر الشائعة لتطوير أي نوع من تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

والرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني بمعدل ثلاث إلى أربع مرات، كما تزداد احتمالية الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري بمرتين إلى ثلاث مرات. ومع ذلك، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ بمرتين، كما أنهن أكثر عرضة للوفاة من تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري لأن تقدم المرض أسرع بكثير.

والعمر هو عامل كبير آخر، حيث تكون تمددات الشريان الأورطي الصدري والبطن أكثر شيوعا عند الرجال فوق سن 65 عاما. وتزداد احتمالية الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني بنسبة تتراوح بين 2% و4% كل عقد بعد 65 عاما.

ويتعرض الأشخاص البيض لخطر أكبر للإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهري – على الرغم من أن السود هم أكثر عرضة للمضاعفات بعد إصلاح تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

كما أن وجود تاريخ عائلي للإصابة بتمدد الأوعية الدموية يزيد من احتمالية الإصابة بها.

ويعاني المصابون بالحالة الوراثية، متلازمة مارفان، التي تؤثر على الأنسجة الضامة، من زيادة خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية بسبب ضعف جدران الأوعية الدموية.

ويرتبط تعاطي الكوكايين أيضا بزيادة المخاطر، لا سيما لدى الشباب الذين لا توجد لديهم عوامل خطر أخرى. ويُعتقد أن تعاطي الكوكايين يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد ويضعف جدران الشرايين.

ويعد التدخين ايضا أكبر عامل خطر للإصابة بتمدد الشريان الأورطي البطني. وذلك لأن النيكوتين الموجود في التبغ يسهم في تصلب الشرايين.

الأعراض

عادة ما يكون تمدد الأوعية الدموية دون أعراض. ولكن إذا أصبح تمدد الشريان الأورطي البطني كبيرا بدرجة كافية، فقد يشعر الطبيب بأنه “ينبض” عبر جدار البطن. وقد يحدث أيضا ألم في البطن وآلام في الظهر، عادة قبيل التمزق.

ويصعب تشخيص تمدد الأوعية الدموية الصدري، ولا يمكن للطبيب أن يشعر بها. وقد تسبب سعالا مستمرا وألما في الصدر والرقبة، فضلا عن صعوبة في التنفس. وهذه تصبح أسوأ بشكل ملحوظ مع التمزق.

وعادة ما يتم تحديد تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني باستخدام الموجات فوق الصوتية، بينما يتطلب تمدد الأوعية الدموية الصدرية فحصا بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو مخطط كهربية القلب. ولن يتم ذلك إلا إذا اشتبه الطبيب في إصابتك بتمدد الأوعية الدموية، على الرغم من أنه في بعض البلدان، يُعرض على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما فحص الموجات فوق الصوتية كجزء من برامج فحص تمدد الأوعية الدموية الأبهري في البطن.

ويشار إلى أن تمدد الأوعية الدموية أمر خطير للغاية إذا لم يتم اكتشافه مبكرا. والخبر السار هو أن انتشاره بين الرجال فوق 65 عاما آخذ في الانخفاض – ربما يرجع ذلك جزئيا إلى استعادة الكثيرين لأنماط الحياة الصحية وتضاؤل عدد المدخنين. ولكن سيكون من المهم مواصلة برامج الفحص، وربما حتى البدء في فحص الرجال في سن أصغر لمنع حدوث مآسي مثل ما حدث لغرانت وال.

المصدر: مديكال إكسبريس

