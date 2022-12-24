أهم النصائح من أجل تنظيف وإعداد الايفون للعام الجديد

كل عام وأنتم بخير، يقترب عام من النهاية ليبدأ آخر جديد ومعها يبحث الكثير عن بداية جديدة في الحياة وإعادة ضبطها مع دورة الزمان. يمكن لهذا المبدأ أيضاً أن ينطبق على الحياة الرقمية وعمل صيانة وتنظيف لجهاز الايفون استعداداً للعام الجديد.

بداية جديدة مع الايفون

يمكننا أن نجزم أنك تحتفظ على هاتف الايفون وجهاز الايباد الخاص بك بالعديد من الصور التي لا تحتاجها، والكثير من التطبيقات التي لا تستخدمها، فضلاً عن ملفات قديمة وجهات اتصال بحاجة إلى تصفية وحذف الغير مهم منها.

في أقل من ساعة من الزمن يمكنك أن تقوم ببعض الإجراءات التي سوف تساعدك على إنعاش الايفون والايباد الخاص بك واستعادة حيوية الجهاز مثلما كان عندما قمت بشرائه جديداً.

تنظيف الايفون من الصور القديمة والمكررة

هناك العديد من لقطات الشاشة التي قمت بالتقاطها على مدار الشهور السابقة، لم يعد هناك حاجة إليها الآن. قد يكتظ هاتفك بكثير من صور التقاطها لا داعي لأن تشغل مساحة تخزينية من هاتفك.

يمكنك أن تقوم بفرز الصور بشكل يدوي وحذف ما تود حذفه والإبقاء على المهم منها. أحياناً أيضاً تكون هناك نسخ مكررة من صورة واحدة لكن لحسن الحظ فإن نظام iOS يتيح لك حذف الصور المكررة على الايفون بسهولة.

في تطبيق الصور – مع تحديث iOS 16 وما بعده – ستجد ألبوم خاص بالصور المكررة Duplicates لعرضها وحذفها بسهولة.

التخلص من جهات الاتصال المكررة

إذا كان لديك قائمة طويلة من جهات الاتصال، ربما يكون بعضها مكرراً. إذا قمت بتحديث الايفون إلى iOS 16 فسوف يعرض لك أيضاً جهات الاتصال المكررة لدمجها أو حذفها حسبما ترى.



يمكنك كذلك فرز جهات الاتصال يدوياً للتخلص من أي جهات اتصال لم تعد بحاجة إليها، لكن هذا سوف يستغرق وقتا أطول.

حذف التطبيقات الغير مستعملة

بالطبع هناك تطبيقات قد بتنزيلها ولم تستخدمها أو كنت تستخمها قي وقت سابق ولم تعد بحاجة إليها، ما رأيك إذاً أن تقوم بمراجعة التطبيقات والألعاب المثبتة على جهازك ثم تقوم بحذف ما لا تريده منها.



لن يستغرق الأمر طويلاً، وسوف توفر الكثير من السعة التخزينية على الجهاز كما ستقلل التشتت الذي يصيبك من كثرة الأيقونات على الشاشة.

اعرف ما يستهلك البطارية

البطارية واستهلاك الطاقة بها أمر مهم وجوهري، لذا من المهم قبل دخول العام الجديد أن تتعرف على حالة البطارية والتطبيقات التي تستهلكها.



بإمكانك التعرف على حالة البطارية Battery Health بالذهاب إلى خيار صحة البطارية في الإعدادات، ستجد أيضاً في قسم إعدادات البطارية استهلاك كل تطبيق للطاقة.

يمكنك استبدال البطارية إن كانت صحة البطارية منخفضة، أو على الأقل حذف التطبيقات التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة. (تجنب حذف التطبيقات التي تحتفظ عبرها برسائل أو ملفات مهمة مثل واتس اب وتيليجرام).

ايفون جديد في جديد

من أجل إضافة المزيد من الحيوية والتجديد إلي هاتف الايفون الخاص بك يمكنك القيام بالآتي:

