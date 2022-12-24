التحديث الأمني لشهر ديسمبر يصل إلى جالكسي نوت 20 وجالكسي A53 5G

يتلقى كل من جالكسي نوت 20 وجالكسي نوت 20 ألترا وهاتف الفئة المتوسطة جالكسي A53 5G التحديث الأمني الجديد لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة.

بناءً على سجل التعليمات التي طرحته شركة سامسونج لتحديث أمان SMR الخاص بشهر ديسمبر فمن الواضح أن التصحيح الأمني يعمل على إصلاح أكثر من 80 ثغرة أمنية تم اكتشافها في أجهزة جالكسي مؤخراً.

ثنائي جالكسي نوت 20 يتلقيان تحديث أمان شهر ديسمبر

في الوقت الحالي، يتلقى مستخدمو هواتف جالكسي نوت الذين يمتلكون النماذج المُغلقة بواسطة شركات مزودي الخدمات المحلية التحديث برقم إصدار N98 * USQS3GVKA.

حصل ثنائي جالكسي نوت 20 بالفعل على تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 منذ عدة أيام قليلة، ولكن إذا لم يصلك حتى الآن، فلا داعي للقلق، حيث تطرح الشركة التحديثات البرمجية لهواتفها الذكية على هيئة دفعات ومراحل مختلفة.

أما بخصوص تحديث أمان شهر ديسمبر، فهو لا يتضمن أي ميزات أو تغييرات جديدة على واجهة المستخدم أو نظام التشغيل. الجدير بذكره أن سامسونج أطلقت تصحيح أمان شهر ديسمبر لعدد كبير من هواتفها الذكية الرائدة في بعض دول أوروبا خلال الأيام الماضية، وبهذا الشكل ينضم ثنائي جالكسي Note 20 إلى قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث أمان شهر ديسمبر.

في البداية، صدر التحديث لنماذج 4G لكل من جالكسي Note 20 وجالكسي Note 20 Ultra في عدداً من الدول الأوروبية من بينها سويسرا، وهذه النماذج تتلقى التحديث برقم إصدار N98*FXXS5GVK9.

للأسف نماذج 4G من هواتف جالكسي نوت 20 لم تشق طريقها إلى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأخرى، وكان تواجدها محدوداً للغاية في الأسواق الدولية. ولكن من المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدعم لجميع النماذج الأخرى في أغلب الدول خلال الأيام القليلة القادمة.

بالإضافة إلى ثنائي جالكسي Note 20 ، فلقد تلقى هاتف الفئة المتوسط المميز، جالكسي A53 5G تصحيح أمان شهر ديسمبر في الولايات المتحدة ويأتي التحديث برقم إصدار A536U1UES4AVK6.

كما هو الحال مع هواتف جالكسي نوت، لم يحصل هاتف جالكسي A53 5G على أي ميزات أو تغييرات ملحوظة، وإنما هو فقط تحديث أمني لإصلاح جميع نقاط الضعف في الجهاز.

على الرغم من طرح سامسونج تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي A53 5G في عدداً كبيراً من الأسواق الدولية، إلا أنه لم يصل إلى بعض المناطق الأخرى من بينها الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وآسيا وأفريقيا.