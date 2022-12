الأعراض وكيفية الانتشار والعلاج.. ما هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي؟

الولايات المتحدة – تمتلئ عيادات الأطباء والمستشفيات بالأطفال الرضع في كل خريف، الذين يكافحون من أجل التنفس، وهذا يعني أن الوباء السنوي الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، قد بدأ.

وقد كان لموقع The News & Observer حديث مع الدكتور ديفيد ويبر، كبير المسؤولين الطبيين المساعدين في جامعة كارولاينا الشمالية، مدير مدرسة الطب والمدير الطبي لقسم الوقاية من العدوى، لمعرفة المزيد عن الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس شائع يصيب الكثيرين في فصلي الخريف والشتاء.

إليك ما يجب معرفته عن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والوقت الذي يستغرقه للشفاء والعلاجات.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)؟

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى شائعة في الجهاز التنفسي، والسبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم. كما أنه سبب رئيسي للعدوى مثل التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي عند الأطفال.

وينتشر المرض عادة من ديسمبر إلى فبراير، وهذا العام، بدأ الموسم في أكتوبر.

ويمكن لأي شخص التقاط الفيروس والمرض، ولكنه يمثل مشكلة خاصة عند الخدّج وكبار السن. وسيتعافى معظم المصابين به في غضون أسبوع تقريبا.

وقال الدكتور ويبر إن معدل العدوى والوفيات بسبب الفيروس المخلوي التنفسي يشبه الإنفلونزا، لذا فهو مرض يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

كيف يمكنك التقاط الفيروس المخلوي التنفسي؟

الفيروس المخلوي التنفسي هو مرض ينتشر بالقطيرات من خلال الانتقال البيئي. ويتكاثر الفيروس في درجات حرارة منخفضة مع رطوبة منخفضة، مثل بيئتنا الشتوية الحالية.

وأوضح الدكتور ويبر: “إذا فركت أنفك ثم لمست شيئا ما في المنزل، ثم لمست نفس البقعة وفركت أنفي، لدي فرصة كبيرة لالتقاط الفيروس المخلوي التنفسي”.

وينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بشكل شائع من خلال السعال والعطس. وعادة ما يكون المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام.

ويمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى ست ساعات (لكن المطهرات المنزلية يمكن أن تقضي عليه).

ولذلك ينصح بممارسة عادات النظافة الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين المتكرر وتعقيم المنزل.

ما هي أعراض الفيروس المخلوي التنفسي؟

قال طبيب الأطفال في UNC Health، الدكتور ريكاردو بالير، إن المرض يبدأ عادة بأعراض نزلات البرد. ويمكن أن يشمل ذلك الاحتقان، وسيلان الأنف، وقلة الشهية، والسعال، والعطس، والحمى، والصداع (يُنظر إليه على أنه تهيج عند الأطفال الصغار)، والصفير وإلتهاب الحلق.

وشرح الدكتور بالير: “عادة ما تبدأ الحالة على شكل نزلة برد مع سيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال، وبحلول اليوم الثالث أو الرابع قد يعاني المريض من بعض الصفير وأعراض أو علامات ضيق في الجهاز التنفسي، وقد لا يتمكنون من تناول الطعام بسبب ارتفاع معدل التنفس لديهم، ولديهم صعوبة في التنفس”.

كم من الوقت يستغرق التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي؟ وهل يجب زيارة الطبيب؟

وسيتعافى الأطفال والبالغون الأصحاء من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في غضون أسبوع تقريبا دون الحاجة إلى وصفة طبية. ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم أهم خطوة للتعافي.

وقد يوصي مقدمو الخدمة بعلاج التنفس باستخدام ألبوتيرول، والذي يتم إعطاؤه عبر البخاخات لإيصال الدواء إلى الرئتين. قال الدكتور بالير إن حوالي 2% من المرضى يحتاجون إلى دخول المستشفى لتلقي علاج أكثر كثافة.

وتطلب جامعة كارولاينا الشمالية الاتصال بالطبيب على الفور إذا كان الطفل الذي يعاني من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي أصغر من ستة أشهر، أو ولد قبل الأوان، أو يعاني من حالة تنفسية مزمنة أو لديه جهاز مناعة ضعيف.

هل يوجد لقاح RSV؟

لا يوجد حاليا لقاح للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي. وكشف الدكتور ويبر أن شركتين تختبران بعض اللقاحات في الوقت الحالي والتي قد تكون معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للبالغين الأكبر سنا بحلول منتصف عام 2023.

وسيستغرق الأمر وقتا أطول للحصول على الموافقة على هذه اللقاحات للأطفال.

وقال الدكتور ويبر إنه على الرغم من عدم وجود لقاح، إلا أن هناك علاجات بالأجسام المضادة فعالة بشكل خاص للأطفال الصغار. ويمكن إعطاء الأطفال المعرضين لمخاطر عالية هذا الدواء مرة واحدة في الشهر خلال موسم RSV للمساعدة في منع الفيروس.

المصدر: ميديكال إكسبريس

