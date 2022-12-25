تقرير – هواتف ايفون 14 برو تعاني من مشاكل عند التشغيل

لا يكاد يمر تحديث لآبل دون مزايا جديدة وأيضاً بدون مشاكل. تحديث iOS 16.2 الذي أضاف عدة مزايا مهمة يبدو أنه قد أصاب هواتف ايفون 14 برو بمشاكل تظهر عند الإقلاع وبداية التشغيل.

مشكلة الخطوط الأفقية في ايفون 14 برو

تحديث iOS 16.2 يُقال أنه يتسبب في حدوث مشكلات على هواتف ايفون 14 برو iPhone 14 Pro الخاصة بالمستخدمين إذ تعرض خطوطًا أفقية عند تشغيل أجهزتهم.

العديد من المستخدمين أبلغوا عن المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر و Reddit بالإضافة إلى منتديات الدعم الفني الخاصة بآبل، حيث أفاد الذين يواجهون هذه المشكلة أن الخطوط الأفقية ظهرت بعد تحديث iOS 16.2 عند بدء تشغيل الايفون. ومع ذلك ، فقط أبلغ مستخدمون آخرون عن حدوث المشكلة حتى في الإصدارات الأقدم من iOS 16.

يبدو أن المشكلة بالأساس هي مشكلة في نظام التشغيل كما يبدو أن ابل على علم الآن بالمشكلة وتعمل على حلها الآن.

من المهم ملاحظة أن مشكلة الخطوط الأفقية الوامضة أثناء بداية التشغيل لا تؤثر على جميع وحدات هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، لكن يتحدث أصحاب الهواتف المصابة عن إحساس بالإحباط جراء ذلك، ولا يُعرف حتى الآن بشكل دقيق مدى انتشار المشكلة.

لم تعلق ابل على الأمر بشكل رسمي، لكن كعادتها في كثير من الأحيان تلتزم الصمت إزاء بعض المشاكل والشكاوى وتقوم بحلها في صمت في تحديث فرعي لاحق قد يكون iOS 16.2.1.