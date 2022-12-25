هاتف Oppo Find X6 قادم بتقنيات مذهلة لهز عرش هواتف المنافسين!

بعد أن كشفت شركة أوبو النقاب عن الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Oppo Find N2 أصبح شغلها الشاغل متمركز في سلسلة هواتفها الرئيسية التالية، Oppo Find X6 والتي يُشاع أن يتم الإعلان عنها في وقت ما خلال الربع الأول من العام القادم.

في الوقت الراهن، تدور مطحنة الشائعات حول هواتف Oppo Find X6، وعلى الرغم من أن التفاصيل حول هذه السلسلة لا تزال نادرة للغاية، ولكن بفضل المُسرب الشهير Digital Chat Station على بوابة Weibo الصينية عرفنا بعض التفاصيل الهامة حول مواصفات الكاميرا لطراز Find X6.

تشير التقارير الأولية إلى أن هاتف Find X6 سيحتوي على إعداد كاميرا رباعي على جانبيه الخلفي، يمتاز بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل.

يذكر التسريب أن نوع مستشعر الكاميرا الرئيسي على الهاتف هو Sony IMX890 بفتحة عدسة f/1.8 ومدعوم بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS.

يُقال أن الهاتف قد يأتي مصحوباً بمستشعر بيرسكوب بدقة 50 ميجابكسل قادر على دعم التقريب البصري بمعدل 3x. وسيتم تجهيز الهاتف بواسطة شريحة MariSilicon X NPU & ISP لتحسين الصور وسوف تتعاون أوبو مع الشركة السويدية للتقنيات البصرية Haseelblad من أجل ضبط العدسات.

في رأيي الشخصي أعتقد أن المواصفات المسربة في هذا التقرير هي مواصفات طراز Find X6 Pro وليس الطراز الأساسي، ولكن يدّعي المصدر أن هذه هي مواصفات طراز Find X6. ربما تخطط أوبو لهز عرش هواتف المنافسين وعلى رأسها هواتف سلسلة جالكسي S23.

هذا ليس كل شيء، يزعم التقرير أن هاتف Find X6 يبلغ سُمكه 9.2 ملم ولكن إذا ما تم احتساب نتوء الكاميرا الخلفية فسوف يصل سُمكه إلى 12.3 ملم ويبلغ وزن الهاتف 207 جرام.

من الواضح أن الهاتف سميك بعض الشيء ولكن أوبو تمكنت من ضغطه بإحكام ليصبح وزنه أقل من 210 جرام. ومع ذلك، من الممكن أن يكون الوزن المُسرب هو وزن النموذج الجلدي، بينما قد يكون هناك نموذج زجاجي أثقل وزناً.

بعض التسريبات السابقة التي حصلنا عليها من عدة مصادر تزعم بأن الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED بدقة 1.5K بمعدل تحديث 120Hz.

للأسف الشديد، بالرغم من كل هذه التقنيات، إلا أن بعض المصادر ذكرت أنه سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل وإحباط العديد من محبين العلامة التجارية بالنظر إلى أن معالج الجيل الثاني أصبح متوفر بالفعل وقد استعانت شاومي به مع هواتف سلسلة شاومي 13.

أيضاً سيحتوي هاتف Find X6 على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. هناك أيضاً بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات، وسوف يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أيضاً.