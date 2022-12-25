تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة من التطبيقات المفيدة لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Pinned Shortcuts

Pinned Shortcuts هو واحد من أفضل التطبيقات الجديدة على نظام أندرويد لتوفير الوقت والجهد والذي يوفر ميزة رائعة في غاية الأهمية حيث من خلاله يمكنك تعيين اختصارات لمهام مختلفة على شاشتك الرئيسية مثل تشغيل مقطع صوتي محدد أو فتح موقع محدد على الويب أو فتح مجلد ما تحتاجه بشكل دائم أو إجراء مكالمة هاتفية مع شخص ما غالباً ما تتصل به والعديد من المهام الأخرى. لذا وباختصار شديد هو بمثابة اختيار لمجموعة كبيرة من المهام من داخل مركز موحد على شاشة هاتفك الرئيسية.

طريقة استخدام التطبيق بسيطة وسهلة حيث سيتعين عليك تحديد المهام التي تود تنفيذها وتعيين الاختصارات التي ترغب بها أثناء إعداد التطبيق لأول مرة وبعد ذلك يمكنك النقر مطولاً على أيقونة التطبيق بشاشة هاتفك الرئيسية واختيار الاختصار الذي ترغب به سواء إجراء المكالمة الهاتفية مع الشخص المحدد أو فتح موقع الويب الذي تتردد بزيارته دائماً أو أي اختصارات أخرى قمت بنفسك بتعيينها مسبقاً.

السعر : مجاني

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Opera Crypto Browser

تطبيق Opera Crypto هو أول متصفح أندرويد مدعوم بنواة كروميوم يدعم الجيل التالي من الويب Web3.0 ولكنه يضع تركيزه الكامل على متطلبات واحتياجات المستخدمين المهتمين بعالم العملات الإلكترونية المشفرة وكل جديد في عالم العملات المشفرة حيث يوفر التطبيق قسم خاص يتيح لك تصفح جديد الأخبار من بعض المصادر الموثوقة التي تركز على عالم البوك تشين والعملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك فهو متصفح آمن ويحتوي على المقومات الكافية التي تجعله قادر على التصدي لجميع المخاطر الأمنية على الويب ومدعوم بأداة لحظر الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة وملفات تعريف الارتباط دون التأثير سلباً على سرعة وتجربة التصفح العامة.

السعر : مجاني

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XSCamera

هذا التطبيق الرائع سيتيح لك القدرة على تصوير أو تسجيل فيديو في الخلفية بدون عرض معاينة الكاميرا على الشاشة الرئيسية أو فتح تطبيق الكاميرا. تطبيق رائع والفكرة منه مساعدتك في تصوير المناطق التي تحظر استخدام الكاميرا أو بالطبع يمكنك الاستعانة به في التقاط صور ومشاهد مضحكة لأصدقائك دون أن ينتبهوا لذلك أو يلاحظوا أنك تقوم بتصويرهم.

من أفضل مميزات التطبيق أنه يتيح لك القدرة على الاستمرار في تسجيل الفيديو حتى عندما تكون الشاشة مُغلقة تماماً. تطبيق سهل وبسيط ومن السهل إعداده لأول مرة وهو يعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها العديد من تطبيقات Hidden Camera.

السعر : مجاني

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Microsoft Defender

نعم، هذا هو بالفعل الإصدار المحمول من مكافح الفيروسات الشهير على أنظمة الويندوز. مثله مثل إصدار ويندوز فهو يحتوي على جميع المميزات التي تجعله قادر على التصدي للفيروسات والبرمجيات الخطيرة وبشكل مجاني تماماً. مثله مثل العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات فهو يهتم بفحص الهاتف بحثاً عن البرمجيات الضارة والتحقق من سلامة رسائل البريد الإلكترونية والمرفقات المدرجة بها وعزلها في حالة تحقق من خطورتها على الجهاز.

قد لا يكون مفيد لمعظم المستخدمين ولكن إذا كنت تفضل تحميل التطبيقات من المتاجر الغير رسمية أو تقوم بتنزيل العديد من الملفات والروابط عبر الإنترنت فهذا التطبيق سيكون مفيد لحماية هاتفك.

السعر : مجاني

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Hop – Send it fast, hop it

تطبيق Hop هو تطبيق جديد لنظام أندرويد يأتي بميزة معتادة ولكنها في غاية الأهمية وهي القدرة على إرسال واستقبال البيانات مع العديد من الأجهزة الأخرى عن طريق الشبكة المحلية. ولكن أهم ما يميز التطبيق ويجعله فريد حقاً هو نظام عرض التطبيق وواجهة المستخدم السهلة والبسيطة التي تتيح لك ربط الهاتف مع الأجهزة المتعددة وإنشاء نقطة اتصال بينك وبينها بكل سهولة.

التطبيق يدعم القدرة على نقل البيانات عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة بما في ذلك أندرويد و iOS أو ماك وويندوز. ولكن هذا يعني أنه من الضروري أن يكون مثبت على أجهزة الطرفين أما إذا كنت تحتاجه لنقل الملفات مع الكمبيوتر فستحتاج لتثبيت الإضافة الخاصة بالتطبيق على أجهزة الكمبيوتر ثم تبدأ في انشاء نقطة اتصال بين الجهازين وتحديد الملفات التي تريد تبادلها مع الجهاز الأخر وستبدأ عملية نقل البيانات بشكل مباشر ودون أي قيود.

السعر : مجاني

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Edge Lighting Infinity

الميزة الرائعة التي تشتهر بها هواتف سامسونج جالكسي وهي إضاءة حواف الهاتف بشريط لامع عند تلقي الإشعارات أصبحت متاحة أيضاً لعدد كبير من الهواتف الذكية الأخرى بفضل تطبيق Edge Lightening ولكن التطبيق يتيح لك التحكم في هذه الميزة بشكل أفضل إذ يمكنك تعيين مهلة زمنية محددة للإضاءة أو اختيار الألوان التي تفضلها أو استبعاد بعض التطبيقات التي لا تود الحصول على إضاءة معها عند تلقي إشعارات جديدة منها أو ضبط مستوى شفافية الإضاءة والعديد من الميزات الأخرى في مكان واحد.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Dawn

هو تطبيق جديد لإنشاء الصور بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال هذا التطبيق يمكنك أن تُطلق العنان وخيالك وتبدأ في تخيل أي فكرة من الممكن أن تخطر على بالك ثم كتابة وصف قصير عنها باللغة الإنجليزية داخل التطبيق وعلى الفور سيبدأ التطبيق في معالجة الفكرة وإنشاء صورة ساحرة من أجلك تحتوي على نفس الفكرة الخاصة بك.

على سبيل المثال لا الحصر، يمكنك تخيل حيوان الدب وهو يرتدي بذلة فضاء أو يمكنك تخيل حيوان الثعلب وهو يتوج بكأس العالم والعديد من الأفكار التي لا حصر لها. وسيبدأ التطبيق – بالاعتماد على قاعدة البيانات المخزنة – في معالجة الفكرة وإنشاء الصورة الجديدة من أجلك. في نفس الوقت يمكنك تحويل صورك إلى أعمال فنية أو رسوم كرتونية على شكل أفاتار وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكنك تحسين الجودة النهائية لصورك بشكل لم يسبق له مثيل.

السعر : مجاني

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Dynamic Island

تطبيق Dynamic Island كان متواجد منذ فترة طويلة ولكن ازدادت شهرته بمجرد طرح شركة ابل لميزة الجزيرة الديناميكية على هواتف ايفون 14 برو.

بالنسبة لتطبيق Dynamic Island فهو يعمل تماماً مثلما تعمل الميزة على نظام iOS حيث يسمح لك التطبيق بعرض الإشعارات بداخل حلقة دائرية على شكل كبسولة الدواء أعلى الشاشة ومن خلال النقر عليها مطولاً يتم عرض الإشعار في شاشة أكبر ولكن من خلال النقر عليها مرتين متتاليتين يتم تحويلك إلى داخل التطبيق مباشرةً. هناك ميزات أخرى إضافية في خاصية الجزيرة الديناميكية التي يحتويها تطبيق الأندرويد مثل القدرة على التحكم في الموسيقى أو عرض النسبة المؤية لحالة الشحن والمزيد من الميزات الأخرى.

السعر : مجاني

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ScrollWatch

إذا كنت من متابعي أخبار السينما العالمية وتفضل مشاهدة الأفلام السينمائية الجديدة بشكل متواصل على خدمات بث الفيديو الخاصة بك فسوف تحب تطبيق ScrollWatch لأنه يحتوي على مكتبة ضخمة بجميع الأفلام والمسلسلات والعروض التليفزيونية الجديدة التي يمكنها مشاهدتها على خدمات البث الشهيرة مثل نيتفليكس أو ديزني بلس وغيرها من الخدمات الأخرى.

من خلال هذا التطبيق يمكنك تطبيق العديد من المرشحات أثناء عملية البحث مثل سنة الإصدار أو نوع الفيلم أو التصنيف العمري أو متوسط تقييم الفيلم والعديد من المرشحات الأخرى للوصول إلى مبتغاك بشكل أسهل وأسرع. لاحظ فقط أنه لا يمكنك مشاهدة الأفلام من خلاله وإنما هو بمثابة دليل مباشر لمعرفة المحتوى الجديد الذي يمكنك بثه في الوقت الحالي على خدمات بث الفيديو وتزويدك بجميع البيانات والمعلومات المصاحبة التي قد تود معرفتها عن الأعمال الفنية المختلفة.

السعر : مجاني

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Duolingo ABC

تطبيق Duolingo هو واحد من أفضل التطبيقات الرائدة في مجال تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية ولكن ثق أنه لا يزال بإمكانك استخدامه بغض النظر عن المرحلة العمرية التي تمر بها. هذا التطبيق يستهدف تعليم الأشخاص الطريقة الصحيحة والسليمة لنطق الكلمات الأجنبية على هيئة ألعاب مسلية للغاية.

ولكن إذا كان لديك أطفال فتأكد أنهم سيعشقون هذا التطبيق لأن التطبيق لديه طرق مختلفة في تسلية الأطفال بحيث يمزج بين المتعة والتعليك في نفس الوقت وذلك من خلال الدروس التعليمية المختلفة والمشوقة. لن يكون مفيد لك تماماً ولكنه سيكون رائع ومسلي جداً لأطفالك أو أخوتك الأصغر منك سناً.

السعر : مجاني