روسيا – أعلنت الدكتورة أولغا بوكيريا، أخصائية أمراض القلب، أن نتائج دراسة تحليلية ضخمة، أظهرت أن الهواء البارد جدا، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير الأخصائية، إلى أن هذه الدراسة تضمنت تحليل أكثر من 32 مليون حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، حدثت خلال 40 عاما.

وتضيف، كما أن حرارة الهواء الشديدة، تزيد من هذه المخاطر أيضا. ولكن في الطقس البارد كان عدد الوفيات أعلى بمقدار أربعة أضعاف مما في الطقس الحار. فقد اتضح أن درجات الحرارة المنخفضة جدا هي الأكثر خطورة على الحياة، حيث زاد عدد الوفيات بسبب نقص التروية بنسبة 33 بالمئة وبسبب الجلطة الدماغية الاقفارية بنسبة 32 بالمئة وبسبب قصور القلب بنسبة 37 بالمئة.

وتقول: “عندما يبرد الجو، يجب على الجسم التكيف مع الوضع، للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية. وبما أن البرد “يسلب” الحرارة، يضطر القلب للعمل بجهد أكبر للحفاظ على المستوى الطبيعي لحرارته. وهذا يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. كما يمكن أن يسبب البرد بصورة غير مباشرة زيادة كثافة الدم، ما يؤدي، إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية”.

وتقدم الطبيبة بعض النصائح للوقاية في الطقس البارد.

1 – إذا أعلن عن موجة برد شديدة، فمن الأفضل البقاء في المنزل، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر.

2 – وإذا كان لا بد من الخروج من المنزل، فيجب ارتداء ملابس دافئة. مع العلم أن طبقات الملابس الخفيفة أفضل من ارتداء طبقة سميكة واحدة. كما يجب ارتداء القفازات وقبعة ولفاع لتغطية الفم، أو حتى قناع لتدفئة الهواء المستنشق.

3 – يفضل أخذ مشروب دافئ في ترمسة، عند مغادرة المنزل. ولكن يجب تجنب المشروبات التي تزيد من معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم.

المصدر: rg.ru

Shares

The post خطر الإصابة بالنوبة القلبية والجلطة الدماغية يزداد في البرد بمقدار الثلث first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا