دراسة: الاغتذاء حسب نظام غذائي محدد يحدّ من مخاطر حالة حمل مميتة!

الولايات المتحدة – توصلت دراسة إلى أن الأم التي تتناول المآكل بحسب حمية البحر الأبيض المتوسط الشهيرة أثناء الحمل تتعرض أقل لخطر المعاناة من حالة حمل مميتة.

ووجد باحثون من مستشفى Cedars-Sinai في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أن النساء اللواتي التزمن هذا النظام الغذائي تعرضن أقل بنسبة 28٪ لخطر الإصابة بمقدمات الارتعاج (واحدة من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أو فرط ضغط الدم التي يمكن أن تحدث أثناء الحمل).

وتؤثر هذه الحالة على واحدة من كل 14 امرأة حامل – بما في ذلك كيم كارداشيان وماريا كاري. ويحدث عندما يصل ضغط دم المرأة إلى مستويات عالية بشكل خطير أثناء الحمل، وتعاني من تلف الكلى والكبد.

وأشاد الأطباء وخبراء التغذية بأنظمة البحر الأبيض المتوسط الغذائية على نطاق واسع لقدرتها على تجنب مشاكل القلب والدماغ، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأكل.

وتضمنت الدراسة، التي نُشرت يوم الخميس في JAMA Network Open، بيانات من 7798 امرأة.

وطُلب من كل من النساء المشاركات الحوامل مع طفلهن الأول إكمال استبيان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وركز الاستبيان على عادات الأكل لدى النساء خلال الأشهر الثلاثة السابقة لزيارتهن وطلب منهن الإبلاغ عن تناولهن للأطعمة والمشروبات الشائعة.

وتم تصنيف الإجابات بعد ذلك إلى المكونات التسعة لنظام البحر الأبيض المتوسط – الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك ونسبة الدهون الأحادية غير المشبعة إلى الدهون المشبعة واللحوم الحمراء والمعالجة والكحول.

وجمع بين مستويات كل منها في النظام الغذائي للفرد لحساب درجة النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحديد كمية الأطعمة التي يتناولها الشخص.

وقال الدكتور بيلو، مدير أبحاث ارتفاع ضغط الدم في Cedars-Sinai: “بحثنا أيضا في المكونات الفردية لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ووجدنا أن تناول كميات أكبر من الخضار والبقوليات والأسماك مرتبط بانخفاض المخاطر المرتبطة بنتائج الحمل السلبية”.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي المتوسطي المرتفع كان مرتبطا باحتمالات أقل بنسبة 21% لحدوث أي نتائج سلبية للحمل.

وارتبط على وجه التحديد بانخفاض خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج بنسبة 28%، وانخفاض خطر الإصابة بسكري الحمل بنسبة 37% – حيث تصاب المرأة بمرض السكري أثناء الحمل.

وقالت الأستاذة كريستين ألبرت، رئيسة قسم أمراض القلب، إن النظام الغذائي هو “أسلوب حياة مهم” للوقاية من نتائج الحمل السلبية.

ويمكن أن يكون هذا مفيدا بشكل خاص في النساء الحوامل فوق سن 35.

وأضافت ألبرت: “تضيف هذه النتائج إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تثبت أن النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط قد يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة المرأة طوال العمر، بما في ذلك أثناء الحمل”.

ويقول الدكتور بيلو إن هناك حاجة لدراسات طويلة الأجل لتقييم ما إذا كان الترويج لنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط في وقت قريب من فترة الحمل وطوال فترة الحمل يمكن أن يمنع مضاعفات الحمل ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وتصيب مقدمات الارتعاج ما يصل إلى ثمانية بالمائة من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم. ويُعتقد أنها مسؤولة عن 15% من حالات الحمل المبكر في الولايات المتحدة. وهي مسؤولة عن ما يقرب من 76000 حالة وفاة بين الأمهات ووفاة 500000 طفل كل عام.

المصدر: ديلي ميل

