بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي – سامسونج غير قادرة على تحديد سعر نهائي لهواتف جالكسي S23!

يبدو أن شركة سامسونج تواجه بعض الصعوبات في اتخاذ قرارها النهائي حول تسعير هواتف سلسلة جالكسي S23 حتى الآن لدرجة قد تدفعها لتأجيل إطلاق الهواتف لفترة من الوقت.

بحسب تسريب The Galox، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن السلسلة الرائدة التالية لسامسونج في النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

الغريب في الأمر أن عدد كبير من وسائل الإعلام الكورية كانت قد ذكرت في تقارير سابقة أن سامسونج تخطط للإعلان عن سلسلة جالكسي S23 في أوائل شهر فبراير، وتحديداً خلال الأسبوع الأول من الشهر، على الرغم من أنها لم تذكر تاريخ محدد.

ومع ذلك، زعمت العديد من المصادر الأخرى أنه من المتوقع وصول الهواتف إلى الأسواق يوم 17 فبراير، مما يعني أنها قد تأتي مبكراً أسبوع عن الموعد المعتاد.

تم الكشف عن هواتف جالكسي S22 يوم 9 فبراير من عام 2022 الجاري، ووصلت إلى الأسواق وارفف المتاجر يوم 25 فبراير. وتشير الشائعات الأخيرة إلى أننا من المحتمل أن نشهد جدول زمني مشابه إلى حد كبير من الجدول الزمني لموعد موصول هواتف جالكسي S23 إلى الأسواق.

على الرغم من أن هناك بعض المصادر الموثوقة التي زعمت أنه قد يتم الإعلان عن هواتف جالكسي S23 في شهر يناير القادم، ولكن يبدو أن سامسونج لا تزال غير قادرة على تحديد سعر نهائي لثلاثي السلسلة بسبب تقلبات السوق الاقتصادي وهو ما قد يدفعها لتأجيل الكشف عنها حتى النصف الثاني من شهر فبراير.

في ظل ارتفاع أزمة التضخم العالمية، في حال جاءت هواتف السلسلة التالية بنفس الأسعار المعتادة، فقد تتمكن الشركة الكورية من تحقيق أرباح جيدة إذا حافظت على بيع الهواتف بنفس الأسعار. أما إذا اضطرت سامسونج إلى خفض الأسعار فقد يؤثر هذا الأمر بشكل سلبي كبير على عائدات سامسونج، وهو أمر نسبتعد حدوثه في الحقيقة.

من الواضح التأخير في تحديد السعر حتى الآن من قِبل سامسونج يعود سببه إلى التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية.

قد تحصل هواتف جالكسي S23 على عدد كبير من الترقيات لتبرير زيادة الأسعار

حتى وإن جاءت هواتف جالكسي S23 بسعر أعلى قليلاً، فلا تزال سامسونج قادرة على تبرير هذه الزيادة من خلال الترقيات الجديدة التي سيتمتع بها ثلاثي السلسلة.

أولاً، هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إطلاق السلسلة كاملة بمعالج كوالكم الرائد على مستوى العالم، ونتحدث هنا عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 وربما إصدار حصري مكسور السرعة من المعالج، مما يعني أنه لن يكون هناك نماذج بمعالج Exynos وهو أمر رائع.

أيضاً ستحصل الهواتف على شاشة OLED جديدة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أكبر وسيتم تحسين الكاميرات وتعزيز سعة البطارية وتجهيزها بأحدث إصدار من نوع الذاكرة العشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين فائقة السرعة UFS 4.0.

جميع هذه الترقيات التي ستشهدها هواتف السلسلة الرائدة قد تكون بمثابة تبرير منطقي لزيادة أسعارها مقارنة بالأسعار المعتاد عليها، ومع ذلك، قد تواجه الشركة بعض الانتقادات مع أي زيادة في الأسعار حتى وإن كانت طفيفة. على كل حال سيتعين علينا الانتظار للتأكد من صحة هذه الشائعات خلال الأسابيع القادمة.