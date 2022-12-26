سامسونج قد تتوقف عن استخدام شرائح Exynos مع هواتف جالكسي!

لا يُخفى على أحد أن شركة سامسونج ليست سعيدة بنتائج شرائح Exynos وما يمكنها تحقيقه من نتائج مقارنة بشرائح الشركات المنافسة، وربما يكون هذا سبباً منطقياً لدفع الشركة نحو التفكير في عدم استخدام هذه الشرائح من الآن فصاعدا حتى وإن كان الأمر مقتصراً على أجهزة جالكسي الرائدة.

بناءً على ما تداولته الصحف والمواقع الكورية الأسبوع الماضي، فإن عملاق التكنولوجيا الكوري، وتحديداً القسم المسؤول عن تطوير وتصنيع الهواتف الذكية، قرر تشكيل فريق جديد من المهندسين والاستشاريين وخبراء التكنولوجيا من أجل تطوير بنية جديدة من شرائح المعالجة.

هذه الأخبار ليست جديدة، فنحن جميعاً على علم بكم المشاكل والانتقادات التي تعرضت لها سامسونج على مدار السنوات الماضية بسبب الأداء المنخفض لشرائح Exynos مقارنة بشرائح المنافس، كوالكم.

وما يزيد من الطين بلة هو اتساع الفجوة بين شرائح Exynos وشرائح Snapdragon، ليس فقط على صعيد مستوى أداء نوى المعالجة المركزية والرسومية، ولكن أيضاً بسبب وجود اختلافات ملحوظة بين شرائح كلتا الشركتين في طريقة إدارة واستهلاك الطاقة وما يترتب عليه من اختلافات في درجات الحرارة. جميع هذه الفوارق تظهر بوضوح مع شرائح المعالجة المستخدمة مع أجهزة جالكسي الرائدة.

هذه المشكلة دفعت سامسونج بالفعل في التفكير في الأمر بشكل منطقي واتخاذ قرارها بعدم استخدام شرائحها الخاصة مع هواتفها الرائدة التالية.

قد يعتقد البعض أن الأمر غريباً أن تتخلى الشركة عن منتجات من تصنيعها لصالح المنافس، ولكن ما لا يعلمه الكثير من المستخدمين هو أن قسم التصنيع لشرائح معالجات Exynos مستقل بذاته ومنفصل عن مجموعة الشركة الأُم.

وبالتالي، فمن حق الشركة ان تُقرر في النهاية ما هو صالح لها، حتى وإن كان الأمر يستدعي التضحية بموارد أساسية من تصنيعها داخلياً.

يُقال أنه من المتوقع أن يتم شحن هواتف جالكسي S23 بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مكسور السرعة وعلى مستوى العالم.

وهذا الخبر يتوافق بشكل كبير مع الأخبار التي تشير إلى عدم رضاء سامسونج عن أداء شرائح المعالجة الخاصة بها. لذا، من الواضح أن العملاق الكوري قرر النظر في الأمر بمنظور تجاري حتى وإن كان مُجبر على تسوية النزاعات الداخلية مع مصادر التصنيع الشقيقة.

ولكن لاحظ أن هذا القرار لا يعني أن سامسونج قد تتوقف عن تصنيع المعالجات وبشكل نهائي، فلا تزال هناك العديد من أجهزة سامسونج التي يمكنها الاستفادة بشكل كبير من شرائح Exynos خلال السنوات القادمة، وعلى رأسها هواتف وأجهزة جالكسي الاقتصادية ومتوسطة المدى.

ولكن ما يمكننا توقعه فقط هو أنه على الأرجح قد تستبدل سامسونج علامة Exynos التجارية بعلامة تجارية أخرى نظراً لأن شرائح Exynos لم تعد تتمتع بسمعة طيبة في عالم الهواتف الذكية.