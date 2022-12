أطباء أمراض القلب يشددون على ضرورة تغيير تجربة الاختبارات السريرية

الولايات المتحدة – أكد الأطباء والعلماء إن تكلفة المراحل الثلاث من الاختبارات السريرية تتزايد باستمرار وتعيق الإدخال السريع للعلاجات والأدوية الجديدة في الممارسة الطبية.

ودعا أعضاء جمعيات أمراض القلب الأربع الرائدة في العالم، وبينها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، جمعية القلب الأمريكية، الاتحاد العالمي للقلب، الكلية الأمريكية لأمراض القلب، المجتمع العلمي إلى إعادة النظر في ممارسة الاختبارات السريرية. وأفادت الخدمة الصحفية في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الأسبوع الماضي بأن الرسالة المفتوحة لأعضاء الجمعيات تم نشرها على مواقعهم الإلكترونية.

قال فرانز ويدينجر، رئيس الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، “إن التجارب السريرية هي الآن المعيار الذهبي لاختبار العلاجات الجديدة وتحسين رعاية المرضى. لكن تكاليف هذه التجارب آخذة في الارتفاع بسرعة، مما يجعل من شبه المستحيل إجراءها قريبا. ونحن بحاجة إلى تحديث جذري لهذه الممارسات”.

وتخضع الغالبية الساحقة من الأدوية والعلاجات الجديدة اليوم لاختبارات سريرية متعددة المراحل تهدف لاختبار سلامتها وفعاليتها. وكقاعدة عامة، يتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وتختبر في أولاها سلامة الأدوية، وفي ثانيها فعاليتها، ويتم اختبار الأدوية والعلاجات في المرحلة الثالثة على مجموعة واسعة من المرضى.

وحسب، فرانز ويدينجر وممثلي ثلاث جمعيات قلب أخرى، فإن تكلفة هذه الاختبارات وعلى وجه الخصوص المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، تتزايد باستمرار، مما يعيق الإدخال السريع للعلاجات والأدوية الجديدة في الممارسة الطبية. ولهذا السبب، اقترح العلماء مراجعة جذرية لاستراتيجية إجراء الاختبارات السريرية.

والمثال على ذلك بات موجودا بالفعل، حيث أجري العديد من الاختبارات السريرية للقاحات COVID-19 بطريقة مكّنت منظميها من جمع جزء صغير فقط من البيانات من أرصاد المتطوعين، وتلقى الأطباء معظم المعلومات من قواعد البيانات الإلكترونية للسلطات الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المراقبة الرقمية.

إن تطبيق هذا الأسلوب في ممارسة علاج أمراض القلب ومجالات الطب الأخرى، سيقلل إلى حد بعيد، حسب ممثلي جمعيات أمراض القلب، من التكاليف وسيسرّع الاختبارات السريرية. لذلك، من الضروري، حسب العلماء، تطوير واعتماد التغييرات القانونية المناسبة التي تسمح للأطباء بتلقي البيانات الرقمية من السلطات المختصة عند إجراء العلاج ومراجعة الأدوية، وكذلك استخدام طرق جديدة لمراقبة حياة المرضى.

وقد تم إعداد حزمة كهذه من الإجراءات، كجزء من مشروع Good Clinical Trials Collaborative، الذي يهدف إلى تحديث ممارسة إجراء الاختبارات السريرية بأحدث الابتكارات. ويدعو أطباء القلب المتخصصين الآخرين في مجال الطب لدعم هذه المبادرة وتنفيذها على مستوى العالم لتسريع تطوير التقنيات الطبية والأدوية.

