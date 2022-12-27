تعرف على الميزات الجديدة القادمة للاندرويد في عيد رأس السنة!

احتفالاً بعيد رأس السنة، تستعد جوجل من أجل طرح بعض الميزات الجديدة لنظام أندرويد من أجل إسعاد مستخدمي نظامها الأساسي وتعزيز تجربة استخدامهم مع العديد من المنتجات والأجهزة الذكية.

بعض الخدمات أو التطبيقات التي ستتأثر بشكل واضح مع التحديث الجديد ستشتمل على تطبيق أو خدمة صور جوجل – Google Photos ونظام Wear OS للأجهزة القابلة الارتداء، جنباً إلى جنب مع بعض الميزات التي قد تطول العديد من الخدمات الأخرى مثل مساعد جوجل الرقمي. على الرغم من أن جميعها مزايا سطحية ولكن دعونا نتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

تدشين أنماط مُعدة مُسبقاً في تطبيق صور جوجل

الآن، بات من السهل إيجاد مجموعة من الأنماط المُعدة مُسبقاً في محرر مجموعات الصور بتطبيق صور جوجل. هذه الأنماط المختلفة ستتيح لك القدرة على مشاركة صورك المفضلة مع الآخرين.

ستجد العديد من التصميمات الجاهزة والتي تم تصميمها بواسطة فريق DABSMYLA والتي من بينها تصميمات الزوج والزوجة، بالإضافة إلى صور لفنان الألوان المائية الشهير Yao Cheng Design.

ستكون طريقة الاستفادة من هذه التصميمات سهلة وبديهية للغاية إذا أن كل ما عليك فعله هو اختيار الصور الفوتوغرافية الخاصة بك والتصميمات التي تفضلها ثم سحب الصورة وإفلاتها لتحصل على التأثيرات الجديدة.

بعض الرموز التعبيرية Emojie الجديدة

قسم Emojie Kitchen سيطوله نصيب من التحديث حيث من المتوقع أن يتضمن بعض الرموز التعبيرية الجديدة والتي يمكن دمجها بداخل ملصقات تطبيق لوحة مفاتيح GBoard. الرموز التعبيرية الجديدة مستوحاة من مراسم عيد الكريسماس في الدول الغربية من بينها أشكال تساقط الثلوج والقلب الأزرق وبعض الرموز الأخرى.

وضع القراءة الجديد للمكفوفين وضعاف البصر

سيجلب نظام أندرويد وضع قراءة جديد من أجل المكفوفين وضعاف البصر وجميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في القراءة. الفكرة من وضع القراءة الجديد هي توفير المزيد من خيارات العرض القابلة للتخصيص أثناء القراءة بما في ذلك حدة التباين ونوع الخط وحجمه، جنباً إلى جنب مع أداة تحويل النص إلى كلام مسموع والتحكم في سرعته.

ويدجت البحث الجديد لتطبيق يوتيوب

الغرض من أداة ويدجت البحث الجديدة على تطبيق يوتيوب هو تسهيل عملية البحث عن المحتوى، حيث أصبح من السهل على المستخدم الوصول إلى المحتوى المفضل سواء كان هذا المحتوى هو مكتبة مقاطع الفيديو الخاصة به أو الأفلام القصيرة أو الاشتراكات من خلال الشاشة الرئيسية وبنقرة زر واحدة.

توصيل الهاتف والبث على شاشة التلفزيون

في حين أن تطبيق تلفزيون جوجل – Google TV يعمل بشكل أساسي على تسهيل استخدام الهاتف واكتشاف المحتوى الجديد من أفلام أو عروض تلفزيونية على خدمات البث الخاصة بك، ولكن ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن المستخدمون من البث مباشرةً من خلال تطبيق Google TV بنقرة زر واحدة على شاشة التلفزيون. بهذا الشكل سيكون من السهل على المستخدم تصفح المزيد من الخيارات المختلفة والتحكم باستخدام هاتفه كجهاز ريموت كونترول.

مشاركة مفتاح السيارة الرقمي

باستخدام مفاتيح السيارة الرقمية، يُمكن للمستخدمين قفل أو فتح أو تشغيل السيارات المتوافقة. الآن بات من الممكن مشاركة المفتاح الرقمي المتوافق مع الأصدقاء والعائلة ممن يمتلكون منهم أجهزة جوجل بيكسل أو حتى أجهزة الآيفون ولكن هذه الميزة لن تكون متاحة إلا على الأجهزة المتوافقة مع نظام أندرويد 12 والأحدث منه.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يمنحك تطبيق محفظة جوجل معلومات شاملة حول من يمكنه الوصول إلى سيارتك وتغيير المفتاح الرقمي أو التعديل على ضوابط الإعدادات.

ميزات جديدة لنظام Wear OS

أثناء استخدام ساعاتنا الذكية العاملة بنظام Wear OS تكون المربعات مفيدة للغاية في عرض المعلومات الحيوية بسهولة شديدة. من التحديث القادم سوف يتمكن المستخدمون من استخدام لوحة خرائط جوجل من أماكن مختلفة على الساعة أثناء التنقل.

أيضاً سوف تضيف جوجل المزيد من المربعات لتعزيز تجربة المستخدم ومنحه القدرة على إنجاز المزيد من المهام من معصمه بما في ذلك القدرة على الاتصال بجهة الاتصال المفضلة أو إدارة اليوم والتخطيط اليومي بناءً على شروق الشمس وغروبها.

تحديث تطبيق Google Keep على نظام Wear OS

قررت جوجل إعادة تصميم تطبيق تدوين الملاحظات الافتراضي Google Keep على نظام Wear OS من أجل عرض الملاحظات والمهام بشكل أسرع على الساعة. بمساعدة الخلفيات والصور والشعارات المبتكرة سيكون من السهل ملاحظة ما هو أكثر أهمية على الساعة أو الهاتف.

تحديث مساعد جوجل الرقمي للتمارين الرياضية

بمساعدة مساعد جوجل الرقمي وابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن المستخدم من الوصول إلى أكثر من 30 تمريناً رياضياً باستخدام adidas running لتتبع المسافة والسرعة ومعدل ضربات القلب عبر الساعة الذكية.