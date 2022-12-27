كانت هواتف سلسلة جالكسي S22 صاحبة النصيب الأفضل هذا العام حيث كانت أول من يتلقى تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 مما منح مالكي السلسلة القدرة على تجربة مجموعة الميزات الجديدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين وتعزيز تجربة المستخدم.

بعد تحديث هواتف سلسلة جالكسي S22 بأسبوعين تقريباً، حصلت العديد من أجهزة جالكسي المؤهلة على التحديث الجديد، وحتى وقت كتابتي لهذا التقرير لا تزال سامسونج مستمرة في دعم أجهزة جالكسي بالتحديث الجديد.

إذا لم يصل إليك التحديث حتى الآن، فلا داعي للقلق، إذ تطرح سامسونج التحديثات البرمجية لهواتفها المؤهلة على هيئة دفعات ومراحل متعددة مما قد يجعلك مُضطر على الانتظار فترة زمنية أطول حتى يصل التحديث إلى منطقتك.

ولكن من الواضح أن سامسونج تسعى جاهدة من أجل تحديث جميع أجهزتها المؤهلة قبل نهاية العام الجاري لمنح جميع مستخدمي أجهزة الشركة الفرصة لتجربة النظام الجديد قبل حلول العام الجديد.

جميع هواتف سامسونج التي تلقت تحديث أندرويد 13 حتى الآن

على مدار الأسابيع الماضية كنا نحاول في موقع “أخبار التطبيقات” تزويدكم بأي معلومات جديدة حول هواتف وأجهزة سامسونج جالكسي التي تلقت التحديث الجديد. ولكي تضح الأمور أمامكم بشكل أفضل قررنا أن نستعرض لكم قائمة بجميع أجهزة سامسونج التي تلقت تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 حتى الآن من خلال هذا التقرير.

Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy S20 series

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy A73 5G

Galaxy Tab S8 series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy M52 5G

Galaxy M32 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A52

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy F62

Galaxy A71

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy M53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy M62

Galaxy A22 5G

Galaxy Quantum 2

Galaxy F42 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy Xcover 5

Galaxy A51

Galaxy A13 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy M22

Galaxy A23 LTE/5G

Galaxy A22

Galaxy A32 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy M13 5G

Galaxy M32

Galaxy F22

Galaxy A71 5G

Galaxy Tab S7 FE

كما ذكرنا لكم منذ قليل، حتى وقت كتابتنا لهذا التقرير لا تزال سامسونج مستمرة في الدفع بالتحديث الجديد لهواتف وأجهزة جالكسي المؤهلة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إليك التحديث النهائي والمستقر من النظام الجديد بناءً على المنطقة والدولة التي تعيش فيها ونوع الهاتف الذي تمتلكه.