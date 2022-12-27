كانت هواتف سلسلة جالكسي S22 صاحبة النصيب الأفضل هذا العام حيث كانت أول من يتلقى تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 مما منح مالكي السلسلة القدرة على تجربة مجموعة الميزات الجديدة التي تساهم بشكل كبير في تحسين وتعزيز تجربة المستخدم.
بعد تحديث هواتف سلسلة جالكسي S22 بأسبوعين تقريباً، حصلت العديد من أجهزة جالكسي المؤهلة على التحديث الجديد، وحتى وقت كتابتي لهذا التقرير لا تزال سامسونج مستمرة في دعم أجهزة جالكسي بالتحديث الجديد.
إذا لم يصل إليك التحديث حتى الآن، فلا داعي للقلق، إذ تطرح سامسونج التحديثات البرمجية لهواتفها المؤهلة على هيئة دفعات ومراحل متعددة مما قد يجعلك مُضطر على الانتظار فترة زمنية أطول حتى يصل التحديث إلى منطقتك.
ولكن من الواضح أن سامسونج تسعى جاهدة من أجل تحديث جميع أجهزتها المؤهلة قبل نهاية العام الجاري لمنح جميع مستخدمي أجهزة الشركة الفرصة لتجربة النظام الجديد قبل حلول العام الجديد.
جميع هواتف سامسونج التي تلقت تحديث أندرويد 13 حتى الآن
على مدار الأسابيع الماضية كنا نحاول في موقع “أخبار التطبيقات” تزويدكم بأي معلومات جديدة حول هواتف وأجهزة سامسونج جالكسي التي تلقت التحديث الجديد. ولكي تضح الأمور أمامكم بشكل أفضل قررنا أن نستعرض لكم قائمة بجميع أجهزة سامسونج التي تلقت تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 حتى الآن من خلال هذا التقرير.
- Galaxy S22 series
- Galaxy S21 series
- Galaxy S20 series
- Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy A73 5G
- Galaxy Tab S8 series
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M32 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A52
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Tab S7
- Galaxy F62
- Galaxy A71
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy M53 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy A52 5G
- Galaxy M62
- Galaxy A22 5G
- Galaxy Quantum 2
- Galaxy F42 5G
- Galaxy M42 5G
- Galaxy A51 5G
- Galaxy Xcover 5
- Galaxy A51
- Galaxy A13 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy M22
- Galaxy A23 LTE/5G
- Galaxy A22
- Galaxy A32 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy M13 5G
- Galaxy M32
- Galaxy F22
- Galaxy A71 5G
- Galaxy Tab S7 FE
كما ذكرنا لكم منذ قليل، حتى وقت كتابتنا لهذا التقرير لا تزال سامسونج مستمرة في الدفع بالتحديث الجديد لهواتف وأجهزة جالكسي المؤهلة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إليك التحديث النهائي والمستقر من النظام الجديد بناءً على المنطقة والدولة التي تعيش فيها ونوع الهاتف الذي تمتلكه.
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