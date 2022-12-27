تسريب جديد يكشف المزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف OnePlus 11

بفضل الموافقات التنظيمية التي تسعى شركة OnePlus للحصول عليها من أجل هاتف OnePlus 11 استطاعت إحدى المصادر رصد أهم مواصفات الهاتف الرئيسية على موقع وكالة TENNA في الصين.

بحسب التقرير، فإن هاتف OnePlus 11 يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة +QHD وهي عبارة عن لوحة عرض منحنية بتكنولوجيا LTPO تدعم معدل تحديث ديناميكي من 1 هرتز وحتى 120 هرتز.

الهاتف الرائد يعمل بواسطة معالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 SoC وقد كشفت قائمة الهاتف على موقع TENNA عن خيارات التخزين المختلفة على الرغم من أن هذه الخيارات ستكون خاصة بالنموذج الصيني، ولكن من الممكن أن يكون هذا هو نفس الحال مع النموذج العالمي.

على كلٍ، هناك طرازين من الهاتف من حيث الذاكرة العشوائية والتخزين: الطراز الأول يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت مصحوباً بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. أما الطراز الثاني فهو يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت مقترناً بذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

من المتوقع أن يكون هناك نموذج آخر بسعة 8 جيجابايت رام والذي سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية. أما عن نوع الذاكرة العشوائية التي استخدمتها الشركة مع الهاتف فهي طراز LPDDR5X وقد استعانت OnePlus بأحدث إصدار من الحلول التخزينية حتى الآن من النوع UFS 4.0 فائقة السرعة.

كشفت شهادة الهاتف أيضاً عن وجود بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تكنولوجيا الشحن السلكي فائق السرعة SuperVOOC بقدرة 100 وات.

لم تذكر قائمة الهاتف أي معلومات عن الشحن اللاسلكي، ولكن بدون أي شك سوف يدعم هاتف OnePlus 11 تقنية الشحن اللاسلكي، وعلى الأرجح ستكون بسرعة 50 وات، فضلاً عن الشحن اللاسلكي العكسي.

قائمة الهاتف على موقع TENNA ذكرت مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترناً بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل للتقريب البصري. وجميع عدسات الكاميرا ستكون مضبوطة بواسطة شركة Hasselblad.

لا شك أن شركة وان بلس تعتزم شحن الهاتف بواجهة Oxygen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 وسيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

سيدعم الهاتف تكنولوجيا بلوتوث 5.3 وبالتأكيد سيتم تجهيزه بمكبرات صوت ستريو مزدوجة. وقد أكدت الشركة بشكل رسمي أن هاتف OnePlus 11 قادم إلى الأسواق العالمية يوم 7 فبراير القادم. ولكن بالتأكيد سيتم الكشف عن الهاتف في الصين قبل هذا الموعد بعدة أسابيع، وتحديداً خلال شهر يناير.