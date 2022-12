روسيا – ولائم الأعياد، وخاصة تلك التي تستمر عدة أيام، تمثل عبئا كبيرا على الكبد، لأنها عادة تكون دهنية ومقلية يرافقها تناول المشروبات الكحولية، ما يجبر الكبد على العمل بصورة مكثفة.

وتعتبر 40 مليلتراً من كحول الإيثانول جرعة الكحول المسموح بها للرجال في اليوم، و25 مليلترا – للنساء. فتناول كمية أكبر من هذه تؤدي بالتأكيد إلى تلف الكبد.

ومن أجل أن يستعيد الكبد حالته الطبيعية بعد تناول الكحول، يجب إعطاؤه البروتين، الذي يمكن الحصول عليه من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. كما تفيد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و D و E و K.

ووفقا للدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أفضل طريقة لاستعادة وظيفة وصحة الكبد، أكل كبد كائن آخر- البقر، الدجاج، الضأن وكبد سمك القد.

المصدر: فيستي. رو

Shares

The post أفضل طريقة لمساعدة الكبد على التعافي بعد ولائم الأعياد الدسمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا