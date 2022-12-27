بدء تصنيع معالجات الايفون والايباد القادمة بتقنية 3 نانومتر

الجيل القادم من معالجات ابل بتقنية 3 نانومتر دخل مرحلة التصنيع (الإنتاج الكبير Mass Production) وسوف يتم استخدام ذلك النوع من المعالجات في أجهزة ابل خلال السنوات القادمة.

شراكة ناجحة مع TSMC

في حين تتولى ابل تصميم المعالج، تُسند عملية التصنيع إلى شركة أخرى متخصصة وهي شركة TSMC التايوانية والتي تتولى تصنيع معالجات ابل – وشركات أخرى – منذ سنوات طويلة.



بحسب ما جاء في صحيفة Digitimes، فإن الشركة التايوانية سوف تعقد احتفالاً بحديقة جنوب تايوان للعلوم نهاية العام الجاري 2022 من أجل الإعلان عن خطط إنتاج معالجات 3 نانومتر داخل مصانعها.

حالياً، تستخدم ابل معالجات بتقنية 4 نانومتر داخل هواتف ايفون 14 برو وهو معالج ابل A16 Bionic الذي تنتجه شركة TSMC أيضاً.

وكانت الشركة التايوانية قد بدأت بالفعل اختبار معالجات 3 نانومتر منذ نهاية عام 2021 واستمرت عمليات التصنيع الأولية لحين الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكبير الآن.

ما الذي نتوقعه؟

الانتقال من معالجات 5 أو 4 نانومتر يعني إضافة عدد أكبر من الترانسستور على نفس المساحة وهذا سوف يعطي العديد من المزايا لآبل وأجهزتها.

مبدئياً، ستكون هناك زيادة في الأداء قدرها 15% تقريباً، واستهلاك نفس القدر من الطاقة تقريباً الخاص بمعالجات 5 نانومتر عند نفس السرعة، وتوفير الطاقة بنسبة 30% تقريباً عند الحد الأقصى للسرعة.

هذا النوع الجديد من المعالجات سوف نراه مع أجهزة الايفون والايباد بالإضافة إلى أجهزة ماك خلال عام 2023.