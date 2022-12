المخاوف تتزايد بشأن عقار واعد لمرض ألزهايمر مع موت مريض ثالث في تجربة كبيرة!

الولايات المتحدة – توفي مريض ثالث أثناء علاجه بدواء تجريبي لمرض ألزهايمر، يأمل الأطباء أن يكون بمثابة “بداية النهاية” لهده الحالة المرضية.

فقد باتت المرأة البالغة من العمر 79 عاما من فلوريدا، تعاني من تورم شديد ونزيف في المخ بعد تلقي العلاج لأكثر من 18 شهرا. وتم إدخالها إلى المستشفى بسبب نوبات صرع في منتصف سبتمبر، وتوفيت بعد خمسة أيام.

وكانت المريضة في مرحلة تمديد تجارب المرحلة 3 لعقار lecanemab المضاد، بدعم من شركة التكنولوجيا الحيوية Eisai. ويعمل العلاج عن طريق إزالة بروتينات أميلويد بيتا من الدماغ، والتي يُعتقد أنها تسبب مرض ألزهايمر.

وهذه هي أحدث ضربة توجه لتجارب الدواء التي اعتُقد أنه يمكن أن يبطئ تقدم مرض ألزهايمر بنسبة 27% في 18 شهرا في الجزء الأساسي من المرحلة الثالثة من التجربة. ومن المتوقع أن تحكم إدارة الغذاء والدواء (FDA) ما إذا كانت ستوافق على اعتماد الدواء لاستخدامه في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وكشف عن أحدث حالة وفاة في المحاكمة في مجلة Science. ويرتبط الأمر بالنزيف والتورم في الدماغ.

ويأتي ذلك في أعقاب حالتي وفاة أخريين خلال مرحلة التمديد، إحداهما وفاة رجل في أواخر الثمانينيات من عمره في يونيو من نزيف في المخ، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من ولاية إيلينوي.

وقال خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية في طوكيو ومقرها اليابان إن الوفيات كانت على الأرجح بسبب عوامل أخرى.

وربطوا وفاة الرجل بمخفف الدم الذي كان يستخدمه، وقالوا إن وفاة المرأة كانت بسبب مشاكل طبية أخرى.

ورفضت الشركة التعليق على الوفاة الأخيرة مشيرة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المريض. وقال متحدث: “تم إبلاغ Eisai بجميع الأحداث الخطيرة، بما في ذلك الوفيات، وأخذها في الاعتبار في تقييمنا للدراسة”. ويتم تقديم هذه المعلومات إلى إدارة الغذاء والدواء والسلطات التنظيمية الأخرى، فضلا عن مجالس المراجعة المستقلة للدراسة.

وتم تسجيل ما مجموعه 13 حالة وفاة في المسار الأساسي لـ 1800 مشارك. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه مرتبطة بالعقار أو بعوامل أخرى، لكن جميع المشاركين كانوا قد أصيبوا بمرض ألزهايمر المبكر وكان متوسط أعمارهم 71 عاما. ويمكن للأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر العيش لعدة سنوات بعد ظهور الأعراض الأولى.

وتم تجنيد المرضى في البداية في المرحلة الثالثة من التجارب الأساسية التي استمرت لمدة 18 شهرا، قبل أن يتم نقلهم إلى مرحلة التمديد لمدة ستة أسابيع حيث تلقوا جرعات من الدواء كل أسبوعين.

وكان آخر مريض توفي في التجربة قد مر بالمرحلة الأساسية دون مشاكل، ثم تم نقله إلى مرحلة التمديد.

لكن عائلة المرأة، التي كشفت عن القضية دون الكشف عن هويتها، قالت إنها بعد الجرعة الأولى أصبحت متعبة للغاية، وبقيت في الفراش لمدة يومين – ولم تكن تغادر إلا للذهاب إلى الحمام أو لتناول وجبة خفيفة.

وبعد أسبوعين تلقت الجرعة الثانية. فبدأت تعاني من صداع شديد وصعوبة في إكمال الجمل ومن الارتباك.

وفي منتصف سبتمبر بدا أنها تعاني من سكتة دماغية أثناء وجودها في مطعم.

فتم نقل المرأة إلى المستشفى حيث بدأت تعاني من نوبات. وكانت شديدة لدرجة أنها بدأت تضرب ذراعيها وساقيها – ما تطلب وضع قيود من أجل سلامتها.

وبدأت تعاني من فشل عضوي متعدد والتهاب رئوي. وماتت بعد خمسة أيام.

وقال الأطباء الذين استعرضوا الحالة إن من المحتمل أن يكون lecanemab وراء الوفاة، مشيرين إلى أن المريضة لا تعاني من أسباب أساسية أخرى.

وعندما تم نقلها إلى مرحلة التمديد، كشف فحص الدماغ عن علامات قليلة على حدوث نزيف دقيق، على الرغم من أنها لم تكن خطيرة بما يكفي لاستبعادها.

وقال الدكتور إليس فان إيتن، عالم الأعصاب في جامعة لايدن في ألمانيا، لمجلة Science: “يمكن أن يكون تورم الدماغ والنزيف الدقيق من الآثار الجانبية الخطيرة لدواء الدراسة”. وقال إن هذا يجب أن يتم تقييمه من قبل محققي المحاكمة.

يعد Lecanemab واحدا من بين عدة أدوية يجري تجريبها لمعالجة مرض ألزهايمر وتستهدف بروتينات أميلويد بيتا التي تتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بهذا المرض.

ويعتقد العديد من العلماء أن هذا التراكم هو المسؤول عن المرض، على الرغم من أن رواسب البروتين تظهر أيضا في أدمغة الأشخاص الأصحاء.

وتساعد الأجسام المضادة التي تبحث عن الأميلويد في إزالة البروتينات، ولكن في هذه العملية يمكن أن تسبب تورما في المخ ونزيفا. وهذه حالة تسمى طبيا تشوهات التصوير المرتبطة بالأميلويد (ARIA) لأنه يتم تشخيصها عبر فحوصات الدماغ.

ويستهدف Lecanemab نوعين من لويحات أميلويد بيتا.

ويعاني حوالي نصف مرضى ألزهايمر أيضا من اعتلال الأوعية الدموية الدماغية النشواني CAA، حيث تحل لويحات الأميلويد بيتا محل العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية.

وعندما يتم تجريدها من الأجسام المضادة، يمكن أن تضعف وتلهب الأوعية الدموية ما يزيد من خطر انفجارها.

ومن المقرر أن تحكم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في إمكانية استخدام العلاج في الولايات المتحدة الشهر المقبل، بينما من المتوقع أن تأخذ وكالة الأدوية الأوروبية – المنظم الطبي الرائد في أوروبا – رأيا في وقت لاحق في عام 2023.

المصدر: ديلي ميل

