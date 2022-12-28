سلسلة جالكسي S23 قد تأتي بإصدار مكسور السرعة من معالج SD 8 Gen 2!

إن الخبر السار الذي كان بمثابة إسعاد جمهور سامسونج العريض هو أن الشركة الكورية قد تتوقف عن استخدام شرائح Exynos الداخلية واتخذت قرارها النهائي بتجهيز هواتف جالكسي S23 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 على مستوى العالم.

سامسونج قد تستخدم إصدار حصري من معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع هواتف جالكسي S23

وليس ذلك فقط، بل سيتم إطلاق هذه السلسلة بإصدار حصري مكسور السرعة من نفس المعالج، مما يعني أن هواتف جالكسي S23 ستكون أقوى هواتف الأندرويد بلا منازع خلال عام 2023.

كنا نعتقد أن هذا الإصدار من المعالج الرائد لشركة كوالكم كان سيكون حصرياً لطراز “ألترا” ولكن اليوم ظهرت تقارير جديدة تفيد بأن جميع هواتف السلسلة سوف تستخدم الإصدار المكسور السرعة من المعالج وسيتم إطلاقه في جميع أنحاء العالم.

القصة كلها بدأت بعد أن أعلنت كوالكم في نوفمبر الماضي عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وخلال حدث الإعلان ذكرت كوالكم العديد من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية التي ستستخدم المعالج الجديد خلال عام 2023 وكان من بينها شاومي واسوس وفيفو وأوبو و OnePlus و iQOO ونوبيا والعديد من العلامات التجارية الأخرى. ولكن الغريب أنها لم تذكر سامسونج بأي شكل من الأشكال خلال المؤتمر.

بعد ذلك بوقت قصير جداً، تم رصد هاتف جالكسي S23 ألترا على قاعدة بيانات GeekBench يحتوي على إصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهذا ما يُفسر عدم إشارة كوالكم لشركة سامسونج خلال الإعلان عن الإصدار الأساسي من المعالج.

الخبر الأجمل هو أن هواتف جالكسي S23 الأرخص ثمناً تم رصدها هي الأخرى على قاعدة بيانات GeekBench بنفس الإصدار مكسور السرعة من المعالج، مما يعني أن سامسونج تعتزم إطلاق ثلاثي السلسلة بهذا الإصدار الحصري في جميع المناطق. وبهذا سوف يحصل جميع المستخدمين على هذا الإصدار بغض النظر عن مكان إقامتهم أو الدولة التي يعيشون فيها.

المعالج المكسور السرعة يحتوي على نفس بنية معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذي يمتاز بنواة واحدة Cortex-X3 ولكن بدلاً من سرعة تردد 3.2 جيجاهرتز سيعمل المعالج بتردد أساسي بسرعة 3.36 جيجاهرتز. أما بقية النوى السبعة الأخرى فهي لا تزال بنفس السرعة الأساسية دون تغيير.

ومع ذلك فإن الاختلاف الملحوظ في سرعة تردد نواة المعالج الأساسية سيلعب دور كبير في تحسين نتائج هواتف جالكسي S23 على مختلف الأصعدة.

في الحقيقة، لسنا متأكدين حتى الآن مما إذا كان الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 سيأتي بسرعة تردد أعلى على الأنوية الأخرى أم لا وهذا لأن قائمة الهاتف على GeekBench لا توحي بمثل هذه التفاصيل، وإنما هي تقتصر فقط على توضيح سرعة التردد الأساسية للمعالج.

في حين أنه من الممكن أن تتسبب الزيادة في سرعة التردد إلى استهلاك المزيد من الطاقة، ولكن من الناحية الإيجابية هذه الزيادة الطفيفة قد تؤتي ثمارها على صعيد أداء النواة الفردية وتعدد المهام أيضاً.

ومن المتوقع أيضاً أن تتكاتف سامسونج مع كوالكم لتحسين كفاءة المعالج بشكل أكبر. على الرغم من أن نتائج الأداء الأولية لم تكن واعدة ولكننا نأمل أن تكون الأخبار التي حصلنا عليها بشأن تجهيز جميع هواتف السلسلة بإصدار مكسور السرعة من معالج كوالكم الرائد على أي قدر من الصحة.