هواتف الايفون التي لن يعمل واتس اب عليها مع بداية 2023

يهل علينا عام 2023 ومعه قد تأتي أخبار غير سارة لمستخدمي هواتف الايفون القديمة إذ من المقرر أن يتوقف تطبيق واتس اب عن العمل على بعض إصدارات الايفون بحسب ما أعلنت شركة ميتا – فيسبوك سابقاً – المالكة للتطبيق.

لا واتس اب بعد 31 ديسمبر 2022

31 ديسمبر 2022 هو اليوم الأخير الذي لن يعمل بعده تطبيق واتس اب على هواتف ايفون 5 وايفون 5c وهواتف أندرويد أخرى في قائمة شملت نحو 50 هاتفاً مختلفاً من الإصدارات القديمة.

هواتف ايفون 5 وايفون 5c تعمل بنظام تشغيل iOS 10 ولم يتم ترقيتها إلى تحديثات النظام اللاحقة التي وصلت الآن إلى تحديث iOS 16، لذا يرى مطورو واتس اب أن تلك الهواتف لم تعد ملائمة لدعم الإضافات الجديدة في التطبيق والتي يتم إضافتها بشكل دوري.

من جهة أخرى، هذه الإصدارات من الايفون لم تعد متوفرة على نطاق واسع لذا يتوقع أن يؤثر هذا القرار على نسبة محدودة من المستخدمين.

هناك العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على هواتف الايفون القديمة كهواتف ثانوية مع استخدام شريحة اتصال وحساب ثانٍ، من المؤكد أن سيعانون من هذا القرار.

ابل بالفعل كانت قد أعلنت إيقاف الدعم في وقت سابق عن كلٍ من هواتف ايفون 5 و ايفون 5c وذلك بوضع تلك الهواتف في قائمة الهواتف العتيقة Obsolete.

بالإضافة إلى هواتف الايفون السابق ذكرها، هناك أيضاً هواتف أخرى قديمة من سامسونج وهواوي و LG وسوني سيتوقف التطبيق عن العمل عليها.

تطبيق واتس اب حالياً يعمل فقط على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 12 فما أحدث وكذلك هواتف الأندرويد بتحديث Android 4.1 فما أحدث.

ما البديل عن واتس اب؟

للأسف، إذا كنت تمتلك أحد هاتفي ايفون 5 أو ايفون 5C لن تتمكن من استخدام التطبيق وإرسال واستقبال الرسائل ولا يوجد لذلك حل سوى ترقية الهاتف نفسه وشراء إصدار أحدث، حتى التطبيقات الأخرى المنافسة باتت تتطلب العمل على إصدارات أحدث من نظم التشغيل.

تطبيق تيليجرام Telegram على سبيل المثال يتطلب على الأقل نظام تشغيل iOS 11 حتى يعمل بشكل كامل على الايفون والايباد، والأمر نفسه بالنسبة لباقي التطبيقات المماثلة.