هاتف OnePlus 11R قد يأتي مرة أخرى بزر التنبيه الجانبي!

من الواضح أن شركة OnePlus استمعت جيداً لآراء جمهورها وقررت إعادة استخدام شريط تمرير التنبيه الجانبي مرة أخرى على هاتف OnePlus 11R.

على الرغم من عدم وجود دليل أكيد على ذلك، ولكن بحسب تقرير MyMasterPrice الذي يستعرض صورة مُسربة للهاتف يكشف عن وجود زر التنبيه الجانبي والذي يسمح للمستخدم بالقدرة على التبديل بين أوضاع الصوت الثلاثة (الوضع الطبيعي ووضع الاهتزاز ووضع الصامت) دون إلغاء قفل الهاتف.

زر Alert Slider والمعروف باسم شريط تمرير التنبيه كان ولا يزال إحدى أبرز الميزات الأيقونية التي تنفرد بها هواتف OnePlus على مدار السنوات الماضية.

ولكن لسبب ما قررت الشركة التخلي عن هذه الميزة على كل من OnePlus 10R و OnePlus 10T وتسبب موقفها هذا في إحباط المحبين للعلامة التجارية. ولكن احتفظت الشركة بهذا الزر ليكون حصرياً على هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro، ويُقال أن هواتف أوبو الرائدة التالية قد تأتي بهذا الزر في المستقبل القريب.

لقد علمنا من خلال التسريبات الأولية لهاتف OnePlus 11 أنه سيحتوي على شريط تمرير التنبيه الجانبي أيضاً، وبناءً على التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً، فمن الواضح أنه لن يكون الهاتف الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزة.

يُقال أن الشركة قررت إعادة تجهيز طراز OnePlus 11R بهذا الزر الجانبي مرة أخرى تلبيةً لآراء جمهورها على منتدياتها الرسمية.

الصورة التي شاركها المصدر تُظهر تواجد شريط تمرير التنبيه في موضعه المعتاد بجانب نتوء الكاميرا الخلفية. ولكن ما نريد تذكيركم به هو أن هذه الصورة قد تكون مقتصرة على النموذج الأولي للهاتف وليس النموذج النهائي، مما يعني أنه من الممكن أن تستبدل OnePlus مكانه في الإصدار الأخير بناءً على رؤية ووجهة نظر الشركة.

أما بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف فمن المحتمل أن يتم تجهيز هاتف OnePlus 11R بشاشة Fluid AMOLED بمعدل تحديث 120Hz بدقة +FHD داعمة لمرئيات +HDR10 وسيأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5 ولكننا لا نعرف سعتها الحقيقية حتى الآن.

من خلال الصور المُسربة يتضح أن هناك تواجد لثلاث كاميرات على الجانب الخلفي للهاتف وستكون الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ثالثة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. أما عن الجانب الأمامي فسوف يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.