أهم 5 مزايا جديدة قادمة في ابل كاربلاي

في منتصف عام 2022 وضمن فعاليات مؤتمر WWDC 2022، كشفت ابل عن الجيل الجديد من خاصية كاربلاي CarPlay والتي تجعل الايفون يتكامل بشكل أفضل مع السيارات.

الجيل الجديد من خاصية كاربلاي CarPlay سوف يعمل مع عدد محدود من السيارات، سيتم الإعلان عنها خلال عام 2023 بالتعاون مع كبرى شركات صناعة السيارات مثل أودي وفورد وهوندا ولاند روڤر وميرسيدس ونيسان وبورش وفولفو وغيرها، وإليك أبرز المميزات الجديدة القادمة التي سوف يستمتع بها المستخدمون في سياراتهم.

دعم الشاشات المتعددة

في بعض أنواع السيارات توجد أكثر من شاشة، لذا مع الجيل الجديد من ابل كاربلاي CarPlay سوف دعم التوصيل مع أكثر من شاشة في نفس الوقت لتوفير نظام متكامل من الأدوات والمعلومات والترفيه على الشاشات على لوحة القيادة. ابل صرحت أنه سيتم تخصيص وتعديل CarPlay لتتوافق مع كافة أشكال وتخطيطات الشاشات في الإصدارات الجديدة من السيارات.

التكامل مع شاشة العدادات

شاشة العدادات في السيارة سوف يكون لها نصيب كبير من المزايا القادمة في الجيل الجديد من ابل كاربلاي CarPlay إذ سوف يتكاملان معاً بحيث يكون للمستخدم القدرة على الاختيار بين عديد التصميمات والتخطيطات للعدادات المختلفة التي تظهر أمام السائق في لوحة القيادة بما في ذلك عدادات السرعة والمسافة و مقياس حرارة المحرك و الزيت وغير ذلك.

بالطبع سيكون للمستخدم دوماً خيار الاحتفاظ والثبات على الواجهة الافتراضية الخاصة بالشركة المصنعة للسيارة إن كان يود ذلك.

التحكم بتكييف السيارة

الأجواء داخل السيارة سيكون من الممكن التحكم بها من خلال واجهة ابل كاربلاي CarPlay الجديدة، وذلك عبر السماح لك بضبط درجة حرارة مكيف السيارة ، وسرعة المروحة ، وحرارة المدفأة ، وخيارات أخرى.



الويدجت في ابل كاربلاي CarPlay

خلال السنوات الأخيرة، أولت ابل الويدجت اهتماماً كبيراً على أجهزة الايفون والايباد سواء في الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل، والآن مع النسخة الجديدة من ابل كاربلاي سوف تضيف ابل الويدجت إليها.

القائمة تشمل ويدجت الطقس والتقويم وبيانات الرحلة بالسيارة وويدجت خاصة بالتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية وغيرها.

تطبيق راديو جديد

لن يكتمل الأمر دون إضافة تطبيق راديو جديد داخل ابل كاربلاي CarPlay بواجهة محسنة وقدرة على تغيير المحطات والتحكم بها.

كما سبق وأشرنا سنرى كل تلك المزايا الجديدة خلال عام 2023 بتعاون مشترك بين ابل وشركات السيارات الكبرى.

هذا الفيديو من ابل يستعرض مزايا ابل كاربلاي CarPlay السابق ذكرها:

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