هاتف Oppo Reno 7 يتلقى تحديث أندرويد 13!

لا يُخفى على أحد أن شركة أوبو تسعى جاهدة من أجل تحديث جميع هواتفها الذكية المؤهلة بواجهة Color OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13. وبالفعل طرحت الشركة العديد من الإصدارات التجريبية الفرعية والمستقرة لعدد مختلف من هواتفها الذكية. ولمعرفة جميع الميزات الجديدة والهواتف المدعومة يُرجى النقر هنا.

تشير أحدث التقارير إلى أن الشركة الصينية أصدرت التحديث النهائي والمستقر من نظام أندرويد الجديد من أجل هاتف Oppo Reno 7 في عدد مختلف من مناطق ودول آسيا وعلى رأسها الهند.

بناءً على منشور جديد تم رصده على موقع منتديات مجتمع أوبو، فلقد أبلغ العديد من مستخدمي هاتف Oppo Reno 7 بأن هاتفهم حصل مؤخراً على تحديث أندرويد 13.

على الرغم من أننا لم نحصل على جدول زمني محدد لموعد طرح التحديث الجديد على مستوى العالم، ولكن من المتوقع أن تبدأ الشركة في طرحه في الأسواق الدولية بمجرد أن يصبح جاهزاً.

ولكن قبل أن تتمكن من تحديث هاتفك إلى أندرويد 13 سيتعين عليك أولاً التأكد من أن هاتفك يعمل بواجهة Color OS 12 المستندة على نظام أندرويد 12.

بالتأكيد هاتف Reno 7 ليس الهاتف الوحيد المتوقع حصوله على Color OS 13 خلال الأيام القادمة، ولكن هناك عدد كبير من الأجهزة المؤهلة التي لا تزال تنتظر وصول الإصدار النهائي والمستقر من التحديث إليها.

فإذا كنت تمتلك أي من هواتف أوبو المؤهلة فسيتعين عليك التأكد بنفسك يدوياً من خلال تطبيق الإعدادات ثم النظام ثم تحديثات النظام ثم التحقق من وجود أي تحديثات قيد الانتظار. فإذا اكتشفت وجود تحديثات جديدة في انتظار التنزيل، فبادر بتنزيلها وتثبيتها على الفور.

كانت قد أكدت العلامة التجارية الصينية مؤخراً أنها تعمل بجد من أجل تحديث عدد كبير من هواتفها المؤهلة بواجهة Color OS 13 قبل نهاية العام الجاري.

وهناك العديد من التقارير التي تؤكد على أن كل من سلسلة حواسيب Oppo Pad وهواتف سلسلة Reno 5 جنباً إلى جنب مع عشرات الأجهزة الأخرى سوف تتلقى التحديث الجديد خلال شهر ديسمبر الجاري.

تحديث Color OS 13 المستند على نظام أندرويد 13 تم الكشف عنه لأول مرة في شهر أغسطس الماضي. ويجلب التحديث عدد كبير من التغييرات اللطيفة والتي على رأسها تصميم Aquamorphic بالإضافة إلى محرك الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة على مستوى النظام وعدد كبير من التحسينات التي طالت أقسام الخصوصية والأمان وأيقونات نمط Material You المُعاد تصميمها.