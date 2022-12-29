أفضل منتجات سامسونج التقنية لعام 2022 – أكثر من 15 جهاز في المتناول!

أفضل منتجات سامسونج التقنية لعام 2022 – في نهاية كل عام تطرح جميع مواقع البيع الإلكترونية العديد من الخصومات والعروض المُخفضة على الأجهزة التقنية والمقتنيات والاكسسوارات. دائماً ما تكون هذه فرصة رائعة لتحضير الهدايا من أجل العائلة والأصدقاء أو حتى من أجل التسوق وشراء الأجهزة والمقتنيات اللازمة لاحتياجاتك.

أفضل منتجات سامسونج التقنية لعام 2022

في هذا الدليل جمعنا لكم مجموعة رائعة من أفضل أجهزة سامسونج التقنية. بالتأكيد لن نتحدث عن الغسالات أو ثلاجات التبريد أو حتى أجهزة التلفاز الذكية على الرغم من كونها أجهزة رائعة ولكنها ليست تخصصنا في موقع أخبار التطبيقات.

في هذا الدليل ستجدون العديد من الأجهزة الذكية والمقتنيات والاكسسوارات صغيرة الحجم الخاصة بشركة سامسونج فقط، بدءًا من الهواتف الذكية، مروراً بالساعات والسماعات اللاسلكية، وحتى بعض من أجهزة إنترنت الأشياء IoT وسوف نبدأها مع الهواتف الذكية.

فإذا كنت من عشاق عملاق التكنولوجيا الكوري فتأكد أن هذا هو الوقت المناسب للتبضع وشراء ما تحتاجه من مستلزمات تقنية.

هاتف جالكسي زد فليب 4

سامسونج هي واحدة أفضل الشركات المُصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم. ليس فقط من حيث التقنيات والميزات الجديدة، وإننا أيضاً من حيث الدعم البرمجي الطويل. فإذا كنت من بين هؤلاء المستخدمين الذين لا يفضلون استبدال الهاتف بين كل عام والأخر، فيجب أن تفكر في اقتناء هاتف من شركة سامسونج لأنك ستحصل على 4 سنوات كاملة من الدعم البرمجي و 5 سنوات من تحديثات الأمان.

في الوقت الحالي، يعتبر هاتف جالكسي زد فليب 4 أحد أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي إن لم يكن هو الأفضل بالفعل. يمتاز بتصميم أنيق ومناسب لأصحاب الأيدي الصغيرة وسيكون من الممتع استخدامه وهو خيار مثالي ومناسب لرجال الأعمال. يتمتع الهاتف بمواصفات ممتازة ومظهر بسيط وهو يستحق الاقتناء بكل تأكيد.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

هاتف جالكسي S22 ألترا

في الواقع، جميع هواتف جالكسي S22 تستحق الاقتناء. ولكن ما يجعلني أفضل هاتف جالكسي S22 ألترا على أخوته الأرخص ثمناً يتلخص في ميزة قلم S-Pen الرقمي.

حاولت سامسونج أن تعيد إحياء هواتف جالكسي نوت مع هذا الهاتف. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على أفضل إعداد كاميرا يمكنك الحصول عليه على أي هاتف في عام 2022. هذا الهاتف هو خيار مثالي لرجال الأعمال وصناع المحتوى على مواقع وتطبيقات التواصل والمصورين المحترفين.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

هاتف جالكسي A53

ليس من الضروري توفير مبلغ مالي كبير من أجل شراء هاتف سامسونج مميز. هاتف جالكسي A53 هو أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق.

على الرغم من أنه لا يتمتع ببعض ميزات هواتف الشركات الصينية مثل الشحن فائق السرعة ولكنه يمتاز بشاشة مذهلة ومعالج قوي وكاميرا أكثر من جيدة وكل هذا بسعر مناسب جداً. ولا تنسى فترة الدعم البرمجي التي ستحصل عليها والتي تمتد حتى أربعة أعوام كاملة.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

تابلت جالكسي تاب S8

في الوقت الراهن، تعتبر سلسلة حواسيب جالكسي تاب S8 من شركة سامسونج إحدى أفضل الحواسيب اللوحية على الإطلاق المليئة بالميزات. إذا كنت مستعد على التضحية من أجل امتلاك أفضل تابلت يعمل بنظام أندرويد في العالم، فأنت تستحق امتلاك طراز “ألترا”.

ولكن إذا لم تكن مستعد على دفع مبلغ مالي كبير من أجله، فيمكنك الاكتفاء بالنموذج الأساسي. جميع حواسيب السلسلة تعمل بواجهة One UI 5.0 وسوف تعزز من قدراتك الإنتاجية أثناء العمل وسيكون من الممتع ممارسة بعض الألعاب عليها في وقت الفراغ. أما إذا كنت بصدد شراء هدية لشخص قريب منك، فتأكد أنك لن تجد هدية أفضل من حواسيب سلسلة جالكسي تاب S8.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

تابلت جالكسي S7 FE

حاولت سامسونج أن تجمع بين عناصر العمل والترفيه في جهاز واحد والنتيجة كانت تابلت S7 FE والذي يحتوي على مجموعة من المواصفات الجيدة التي تجعله مؤهلاً لخدمة جميع المستخدمين بغض النظر عن نوع العمل الذي ستوكله بها.

فسواء كان من أجل الدراسة أو الترفيه وممارسة الألعاب أو التصفح أو مشاهدة يوتيوب، فهو خيار رائع. الأفضل من ذلك أن سعره مناسب جداً ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد ومؤهل للحصول على إصدارات أندرويد الجديدة خلال السنوات القليلة القادمة.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

ساعة جالكسي وتش 5

دائماً ما توفر ساعات جالكسي وتش ميزات تناسب جميع فئات المستخدمين، وساعات جالكسي وتش 5 ليست استثناءً. ومع ذلك، إذا كنت تعيش نمط حياة نشيط جداً فمن المؤكد أنك ستفضل إصدار جالكسي وتش 5 برو.

ولكن بسبب غلاء سعر هذا الطراز، فلا يزال بإمكانك الاكتفاء بطراز جالكسي وتش 5 الأساسي وتأكد أنك ستجد أيضاً العديد من ميزات الصحة واللياقة البدنية التي تلبي كافة احتياجاتك.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

ساعة جالكسي وتش 4

في نفس الوقت طُرز ساعة جالكسي وتش 4 لعام 2021 لا تزال تحظر بشعبية كبيرة بين جموع المستخدمين ولا تنسى أنها كانت أولى الساعات الذكية من سامسونج التي تعمل بنظام Wear OS.

على ساعات جالكسي وتش 4 ستجد العديد من الميزات التي تضع كامل تركيزها على أمور الصحة واللياقة البدنية. تتمتع بعمر بطارية طويل وهياكل متينة وقوية لتحمل جميع البيئات ومختلف الاستخدامات. وفي الوقت الحالي أصبحت ميسورة التكلفة ويمكن الحصول عليها بأسعار رخيصة جداً.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

سماعة جالكسي بودز برو 2

هذه هي أحدث سماعة أذن لاسلكية من شركة سامسونج في الوقت الحالي والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من عام 2022 الجاري.

من حيث الميزات فهي مُعبأة بأحدث التقنيات السمعية المتطورة، بدءًا من أفضل أداء ممكن لخاصية إلغاء الضوضاء النشط وحتى أفضل تجربة صوتية ممكنة وعمر بطارية طويل. وبما أن الجميع في حاجة إلى سماعة أذن لاسلكية فتأكد أنك لن تجد أفضل من سماعات سامسونج اللاسلكية.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

سماعة جالكسي بودز 2

تم إطلاق سماعة جالكسي بودز 2 العام الماضي والتي جاءت بعدد كبير من الترقيات والميزات مقارنة بجميع سماعات الأذن السابقة من شركة سامسونج. هذه السماعة كانت مريحة في الارتداء بشكل لا يُضاهى وتقدم أداء مميز في تقنية إلغاء الضوضاء النشط وتوفر جودة متميزة في التجربة الصوتية.

في الوقت الحالي يمكن العثور على هذه السماعة بأسعار مغرية للغاية على الرغم من أنها صفقة رابحة بكل المقاييس. فإذا كنت تخطط لشراء هدية لأحد الأشخاص القريبين منك فمن المؤكد أنك لن تجد أفضل من هذه السماعة لإسعاده بها. في نفس الوقت، من الممكن أن تكون هذه السماعة ترقية مثالية لاستخداماتك الشخصية.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

أداة جالكسي سمارت تاج بلس

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على مقتنياتك الثمينة أو حتى لو كان أحد الأشخاص القريبين منك يعانون من هذه المعضلة، فكل ما ستحتاج إليه هو جهاز جالكسي سمارت تاج بلس – Galaxy Smart Tag+.

هذا الجهاز الصغير يعمل كتعقب للأشياء بالاعتماد على تقنية البلوتوث ومن خلال خاصية AR Finding المتطورة ستتمكن من تعقب الأشياء والمقتيان الخاصة بك بكل سهولة.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

شاحن السيارة تشارجر دُوُ

شاحن السيارة Charger Due من شركة سامسونج سيكون رفيقك المثالي إذا كنت تتنقل كثيراً بالسيارة خلال اليوم. كلما كثرت تنقلاتك اليومية كلما كنت أكثر حاجة لشاحن سيارة احترافي، خاصة وإن كنت تستخدم هاتفك كثيراً في المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى وأنت بداخل سيارتك.

هذا الشاحن لن يجعلك تحمل هم نفاذ سعة شحن الهاتف في أي وقت أثناء تنقلاتك اليومية. شاحن تشارجر دو هو شاحن سيارة رسمي من شركة سامسونج وهو الحل المثالي لشحن هاتفك خلال فترات القيادة.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

شاحن الحائط 35 وات باور أدابتر دُوُ

سيكون هذا الشاحن بمثابة هدية أنيقة لأي شخص قريب منك. وفي نفس الوقت سيكون بمثابة اقتناء ذكي لنفسك إذا كنت تمتلك أي من هواتف سامسونج الرائدة.

بما أن جميع هواتف سامسونج أصبحت تُباع بدون شاحن مُرفق في العلبة، فمن المؤكد أن الجميع أصبح في حاجة إلى شاحن خارجي، ولكن في هذه الحالة لن تجد أفضل من شواحن سامسونج المعتمدة منها بشكل رسمي. هذا الشاحن هو شاحن ثنائي بقدرة 35 وات ويدعم إمكانية الشحن السريع لجهازين معاً في وقت واحد.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

الشاحن الاحتياطي سامسونج باور بانك

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت خارج المنزل وتعاني من نفاذ سعة الشحن بشكل متواصل كل يوم، فتأكد أنك لا تحتاج سوى شاحن باور بانك مثل شاحن سامسونج المحمول باور بانك الذي تبلغ سعته 1000 مللي أمبير في الساعة.

هذا الشاحن المحمول سيوفر لك ما لا يقل عن دورتين شحن كاملتين لبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مما يجعله خياراً مثالياً إذا كنت تمتلك هاتف جالكسي S22 ألترا. أيضاً يوفر الشاحن سرعة شحن لا بأس بها حيث يمكنك شحن هاتفك سلكياُ بواسطته بسرعة 25 وات أو شحن جهازك لاسلكياً بسرعة 7.5 وات وهي بالفعل سرعات شحن مثالية لهواتف سامسونج.

{رابط الشراء على موقع سامسونج}

شاحن لاسلكي ثلاثي تشارجر تريو

إذا كنت تمتلك العديد من الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي فقد تكون في حاجة إلى شاحن سامسونج الثلاثي الذي يدعم الشحن لاسلكياً. هذه الجهاز يتيح لك شحن ثلاث أجهزة في وقت واحد لاسلكياً، مما يجعل عملية شحن أجهزتك تجربة بسيطة وعملية للغاية.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

بروجكتور فري ستايل

يعتبر بروجكتور فري ستايل إحدى أفضل المنتجات الترفيهية التي أنتجتها سامسونج خلال السنوات القليلة الماضية. تم تصميم البروجكتور بزاوية 180 درجة لتوفير عامل المرونة لأجهزة التلفاز الذكية وجودة صورة رائعة وقدرة على العرض لشاشات تصل إلى 100 بوصة.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}

سماعات HW-S800B

هذه إحدى أفضل مكبرات الصوت وأكثرها نحافة في الوقت الراهن. تتمتع بتصميم أنيق ومظهر بسيط وسُمك نحيف والشكل العام لها أكثر من رائع. هذه المكبرات الصوتية تدعم تقنية Dolby Atmos اللاسلكية وتوفر تجربة صوتية عالية الجودة بفضل 3 قنوات ومضخم واحد للجهير الصوتي.

{رابط الشراء على موقع أمازون السعودية}