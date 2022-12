لون البراز قد يكون “علامة مبكرة” دالة على سرطان الأمعاء!

إنجلترا – يشكل سرطان الأمعاء حالة مروعة تبدأ في الأمعاء الغليظة. وتماما مثله مثل جميع أنواع السرطان، يعمل الاكتشاف المبكر على تحسين فرص العلاج الفعال بشكل كبير.

وهذا يجعل وعي الأعراض في المقدمة والمركز. وليس من المستغرب أن يؤدي موضع ورم سرطان الأمعاء إلى ظهور علامات في بطنك وكذلك برازك.

وقال أنتوني أنتونيو من مستشفى برينسيس غريس ومركز لندن للجهاز الهضمي: “على الرغم من أن سرطان الأمعاء يمكن أن يظهر بعدة طرق مختلفة – بما في ذلك الشعور بالانتفاخ، والتغيير في عادات الأمعاء وآلام البطن – إلا أن أحد الأعراض الأكثر شيوعا هو الدم في البراز، المعروف أيضا باسم haematochezia”.

وتصف Haematochezia مرور الدم عبر المستقيم ويمكن غالبا خلطه مع البراز.

وقال الخبير: “الدم في البراز يمكن أن يكون علامة مبكرة على أنه يمكنك اكتشافها على أمل تحديد المشكلة في وقت مبكر في مرحلة أكثر قابلية للعلاج”.

وعلاوة على ذلك، كان نزيف المستقيم أحد أكثر العلامات شيوعا التي استهدفت 89% من مرضى سرطان الأمعاء في البحث، والذي نُشر في مجلة Annals of the Royal College of Surgeons of England.

وقام فريق البحث بتجنيد 183 مشاركا، للتحقيق في العلامات والأعراض الرئيسية لسرطان القولون والمستقيم.

وقسّم العلماء المرضى إلى مجموعتين بناء على مدى تقدم السرطان لديهم.

وكانت الأعراض الرئيسية للأشخاص الـ 55 في المراحل المبكرة هي النزف الدموي تليها تغييرات أخرى في عادات الأمعاء.

وقال أنتونيو: “إذا فقد الدم من الأمعاء، فإن لون البراز سيتغير. يعتمد تغيير اللون هذا على مكان فقد الدم في الأمعاء. إذا كان الفقد في الأمعاء العلوية، فسيكون البراز داكنا أو حتى أسودا. سيظهر فقدان الدم من الأمعاء السفلية كنزيف لون أفتح. ويمكن خلط الدم مع البراز أو فصله حسب مكان فقدان الدم في الأمعاء”.

وحث الخبير على رؤية طبيب عام “على الفور” عند اكتشاف الدم في برازك. ومع ذلك، ليس هذا هو العرض الوحيد الذي يمكن أن يكشف سرطان الأمعاء.

ومن التغييرات في برازك إلى الانتفاخ، هناك الكثير من العلامات التحذيرية الأخرى التي من المهم أيضا تحديدها.

وقال أنتونيو: “قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض وعلامات أخرى يمكن أن تشير إلى سرطان الأمعاء. وتشمل هذه التغييرات غير المبررة في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو البراز الليّن أو حتى تغيير حجم أو شكل البراز”.

وتشمل الأعراض الأخرى آلام البطن وعدم الراحة والانتفاخ.

المصدر: إكسبريس

Shares

The post لون البراز قد يكون “علامة مبكرة” دالة على سرطان الأمعاء! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا