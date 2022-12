بعد منحه سنة واحدة للعيش.. شفاء مصاب بسرطان عضال بفضل عقار تجريبي جديد

إنجلترا – شفي رجل بريطاني، سبق وأن منحه الأطباء سنة للعيش في العام الماضي، بعد إصابته بنوع خطير من السرطان يصعب علاجه، وأصبح الآن خاليا من المرض بفضل تجربة عقار جديدة.

وتم تشخيص روبرت غلين، البالغ من العمر 51 عاما، وهو عامل لحام من ورسلي في مانشستر الكبرى، بسرطان القناة الصفراوية بعد أن عانى من ألم شديد في كتفه ما جعله مستيقظا طوال الليل.

وقال السيد غلين إنه “لن يكون هنا” لولا نتائج التجربة التي تديرها مؤسسة كريستي، التابعة لـ NHS Foundation Trust في مانشستر.

وعلى الرغم من سلسلة من الفحوصات والاختبارات التي أجراها طبيبه العام، إلا أنه تم رصد سرطانه بالصدفة فقط، عندما أصيب بعدوى في المرارة.

وفي اليوم السابق لعيد ميلاده التاسع والأربعين، في أغسطس 2020، أبلغ الأطباء غلين بأنه مصاب بسرطان القناة الصفراوية داخل الكبد (سرطان يتشكل في القنوات الصفراوية داخل الكبد).

وتُعرف هذه الحالة المرضية أيضا بسرطان الأقنية الصفراوية، وتتسبب في تكاثر الخلايا المبطنة للقنوات الصفراوية وتنمو أكثر مما ينبغي. والقنوات الصفراوية عبارة عن أنابيب صغيرة تصل بين الكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة. وتطلق سائل المرارة الهضمي في الأمعاء بعد تناول الطعام، ما يساعد على هضم الدهون.

ويشار إلى أن سرطان الأقنية الصفراوية هو شكل نادر من المرض مع خيارات علاج قليلة. وغالبا ما تُشخص أنواع سرطان الأقنية الصفراوية، بناء على مكان ظهور السرطان في قنوات المرارة، عندما تكون في مرحلة متقدمة، ما يجعل الوصول إلى علاج ناجح أمرا صعبا.

وقيل للسيد غلين إن السرطان في مرحلة متقدمة وانتشر إلى الغدة الكظرية. وتمت إحالته إلى مؤسسة كريستي، حيث عرض عليه الخبراء الفرصة للمشاركة في تجربة سريرية للعلاج المناعي.

وقبل بدء التجربة، تم تحليل ورم السيد غلين للتحقق من وجود أي تغييرات جينية. وأظهرت النتيجة أن الورم يحمل عبئا طفريا كبيرا (أعداد كبيرة من الطفرات الجينية في الخلايا)، ما يشير إلى أنه قد يكون لديه استجابة جيدة للعلاج.

وبدأ غلين في استخدام دواء للعلاج المناعي تمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام في أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان الرئة والكلى والمريء.

وتم الجمع بين العلاج، الذي يتم إعطاؤه عن طريق التنقيط ويساعد الجهاز المناعي للفرد على محاربة السرطان، مع العلاج الكيميائي القياسي.

ولا يمكن تسمية العقار بسبب الطبيعة التجريبية لهذه التجربة لسرطان القناة الصفراوية.

وشهد غلين تقلص أورامه أثناء العلاج. وتغير الورم في كبده من 12 سم إلى 2.6 سم، بينما تقلص ورم الغدة الكظرية من 7 سم إلى 4.1 سم.

وهذا يعني أن غلين كان قادرا على الخضوع لعملية جراحية في أبريل لإزالة الأورام. ووجد الجراحون أنسجة ميتة فقط، ما يعني أن العلاج قضى على جميع الخلايا السرطانية.

وقال غلين: “عندما أتيح لي خيار المشاركة في التجربة، انتهزت الفرصة. سأفعل كل ما بوسعي لإطالة حياتي. أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني كنت مصابا بالسرطان لمدة عامين ولم يكن لدي أي فكرة .. وبطريقة غريبة، أدى التشخيص إلى قلب حياتي”.

ومنذ الجراحة، لم يحتج غلين إلى أي علاج آخر، وتظهر فحوصات الأشعة التي أجراها كل ثلاثة أشهر أنه خال من السرطان.

ويتم الآن إجراء مزيد من الدراسات مع المزيد من المرضى على أمل تغيير علاج سرطان القناة الصفراوية.

وفي محاولة لعيش حياة أكثر صحة، غيّر غلين نظامه الغذائي تماما، وفقد الكثير من الوزن.

وقال: “لقد توقفت عن تناول جميع الأطعمة المصنعة، والسكر المكرر، ومنتجات الألبان والحليب، وأتناول الآن عصيرا كل يوم، والكثير من الفاكهة والخضروات العضوية .. أدركت أنه لا يمكنك الاعتماد فقط على الأطباء لمساعدتك. أنت بحاجة لمساعدة نفسك أيضا. ومن المهم أيضا أن تظل إيجابيا ولا تستسلم”.

وأجرى التجربة السريرية البروفيسور خوان فالي، استشاري الأورام في كريستي، وهو خبير عالمي في سرطان القنوات الصفراوية.

وصرح فالي: “لقد كان أداء غلين جيدا جدا في هذا المزيج نظرا لوجود عبء تحور كبير في الورم لديه، أو بسبب عدد كبير من الطفرات الجينية. ومعظم المرضى الذين يعانون من هذا التشخيص ليس لديهم العديد من الطفرات في خلاياهم السرطانية، لذلك لن يكون العلاج فعالا، لكنه يسلط الضوء على أهمية الطب الشخصي. وينتظر الزملاء في جميع أنحاء العالم نتائج هذا البحث ودراسة أخرى أكبر لأنها قد تؤدي إلى تغيير في كيفية تعاملنا مع مرضى مثل غلين في المستقبل”.

