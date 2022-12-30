سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لكل من جالكسي A22 و A23 و A23 5G

منذ الأسبوع الماضي بدأت سامسونج في طرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي A22 ولكن آنذاك التحديث كان مقتصراً على نموذج 5G فقط. ولكن الآن، بدأ التحديث يشق طريقه إلى نموذج 4G. هذا يعني أن كل من جالكسي A22 4G وجالكسي A22 5G تلقيا تحديث أندرويد 13.

يتلقى هاتف جالكسي A22 كل من نموذج 4G ونموذج 5G واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 في عدد كبير من دول أوروبا. يأتي التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت A225FXXU3CVK3.

أطلقت سامسونج هاتف جالكسي A22 في عدد كبير من البلدان من بينها أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا. ومن المتوقع أن يصل النظام الجديد إلى مالكي الهاتف في جميع هذه المناطق خلال الأيام القادمة.

المزيد من هواتف سامسونج تتلقى تحديث أندرويد 13

في الوقت الراهن، يتلقى هاتف جالكسي A22 5G مع التحديث البرمجي الرئيسي التصحيح الأمني لشهر نوفمبر، في حين أن نموذج 4G من الهاتف مقتصراً على التصحيح الأمني لشهر أكتوبر.

للأسف تحديث أمان شهر أكتوبر أصبح قديم بعض الشيء بالنظر إلى أن سامسونج بدأت بالفعل في طرح التصحيح الأمني لشهر ديسمبر على بعض هواتفها الأخرى.

ولكن بطبيعة الحال هذه لا تمثل مشكلة كبيرة لأنه من المتوقع أن يحصل الهاتف على تحديث أمان شهر نوفمبر خلال أيام قليلة. الأمر الأكثر اثارة للاهتمام الآن يتعلق فقط بتحديث أندرويد 13 الرئيسي.

بالإضافة إلى هاتف جالكسي A22، فلقد بدأ كل من جالكسي A23 وجالكسي A23 5G في تلقى تحديث أندرويد 13 مصحوباً بتصحيح أمان شهر نوفمبر.

ابتدأت سامسونج عملية الطرح لهاتف جالكسي A23 أولاً في بعض دول أوروبا وحالياً يتلقى كلا الهاتفين التحديث برقم إصدار A235FXXU1BVK8 و A236BXXU2BVK7.

بما أن هذا التحديث يتعلق بنظام أندرويد 13، فمن المتوقع أن يحصل مالكي الهواتف السابقة على عدد كبير من الميزات الجديدة وبعض التحسينات اللطيفة على واجهة المستخدم.

حيث اهتمت سامسونج بتحديث واجهة المستخدم وتحسين الرسوم المتحركة للنظام من أجل تعزيز تجربة التنقل على الهاتف وجعلها أكثر سلاسة، هذا وبالإضافة إلى توفير أشكال حديثة لمظهر الأيقونات.

علاوة على ذلك، فلقد حصل تطبيق الكاميرا على بعض الإضافات المميزة، فضلاً عن التحسينات التي طالت تطبيقات سامسونج الأخرى مثل خدمة Bixby Routines والمزيد غير ذلك. أيضاً تم تحسين خواص إمكانية الوصول لسهولة الاستخدام، جنباً إلى جنب مع تحسين خواص الأمان والخصوصية.

تحاول سامسونج إطلاق التحديث البرمجي الجديد لنظام أندرويد 13 لجميع هواتف جالكسي المؤهلة قبل حلول العام الجديد، بما في ذلك العديد من الأجهزة القديمة والجديدة. ويمكنك التحقق من قائمة الهواتف التي تم تحديثها بالنظام الجديد حتى الآن من خلال تقرير جميع هواتف سامسونج التي تلقت تحديث أندرويد 13 حتى الآن!

إذا كنت تمتلك أي من جالكسي A22 أو جالكسي A23 فتأكد أنه لم يعد أمامك الكثير من الوقت لانتظار لوصول التحديث الجديد، وتوقع الحصول عليه في أي لحظة خلال الأيام القادمة.