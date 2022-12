السعودية.. فريق طبي ينجح في إعادة سبعيني للمشي بعد فقدانه الحركة

السعودية – نجح فريق طبي سعودي متخصص في إعادة سبعيني للمشي بعد أن فقد الحركة، بعملية جراحية استغرقت ساعة ونصف تكللت بالنجاح.

وأكد تجمع الرياض الصحي الثالث أن الفريق الطبي المشرف على الحالة في مستشفى الدرعية، استقبل الحالة لمريض يعاني من احتكاك وآلام شديدة بمفصل الركبة اليمنى أفقده القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

وأوضح أنه تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود احتكاك شديد بمفصل الركبة، تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم الاستطاعة في مد الرجل بشكل كامل وثني الركبة.

وتقرر أن يتم إجراء تدخل جراحي بإشراف فريق طبي متخصص يضم مختلف التخصصات الطبية وتم تحضير المريض للعملية التي كللت بالنجاح.

وذكرت تجمع الرياض الصحي الثالث أن الرجل استطاع الحركة ومد الرجل بشكل كامل وثني الركبة وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليا للعلاج الطبيعي والتأهيل.

المصدر: صحيفة “تواصل” السعودية

